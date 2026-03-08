Encuesta: ¿Qué te pareció la primera carrera de F1 bajo las nuevas reglas de 2026?
El Gran Premio de Australia marcó el domingo el comienzo de una nueva era en la Fórmula 1. Con la introducción de reglamentos completamente nuevos para 2026 —incluidas nuevas unidades de potencia y un papel aún mayor para la gestión de energía— el deporte ha tomado un nuevo rumbo.
Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
En Melbourne quedó claro de inmediato que los nuevos coches traen consigo una dinámica diferente. La gestión de energía juega un papel mayor que antes y los pilotos deben planificar cuidadosamente el uso de la batería para tener velocidad en los momentos adecuados. Esto puede dar lugar a estrategias y duelos distintos en la pista, pero también genera debate sobre lo espectaculares que resultan las carreras para el público.
Las primeras reacciones en el paddock y entre los aficionados son variadas. Algunos ven potencial en la nueva era y esperan que los equipos y pilotos aprendan rápidamente a manejar mejor los sistemas. Otros consideran que la mayor importancia de la gestión de energía hace que las carreras se sientan artificiales y que vaya en detrimento del pilotaje puro.
Tras el primer Gran Premio bajo las nuevas reglas, ya se escuchan muchas opiniones. Pero, ¿qué te pareció a ti? ¡Deja tu opinión en la encuesta de abajo y participa en los comentarios!
