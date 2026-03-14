Charles Leclerc explicó el "momento muy aterrador" que le costó la oportunidad de luchar contra el líder George Russell al final de la carrera sprint del Gran Premio de China de Fórmula 1.

El piloto de Ferrari terminó segundo en la sprint de Shanghái detrás del líder del campeonato, después de haber comenzado cuarto pero superó durante la carrera a Lando Norris y a su compañero de equipo Lewis Hamilton.

Luego Leclerc tenía a Russell en la mira para el reinicio en la vuelta 17 tras un coche de seguridad provocado por el Audi de Nico Hulkenberg, pero sufrió una repentina pérdida de la parte trasera del coche en el último sector, lo que le dio al piloto de Mercedes una ventaja de un segundo al momento de la bandera verde.

Cuando Motorsport.com le preguntó sobre el incidente, Leclerc dijo: "Ese fue un momento muy aterrador, pensé que ahí terminaba todo.

"Vi que George tuvo un pequeño desliz y pensé 'ok, esa es una oportunidad para estar muy cerca para el reinicio y con suerte tomar el liderazgo'.

"Así que estaba bastante confiado en que tendría agarre trasero, sin embargo cuando aceleré perdí completamente el coche diez veces más que el desliz que tuvo George delante y casi lo pierdo.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Lintao Zhang / LAT Images via Getty Images

"Sí, es uno de esos deslices en los que no querés ni un grado más de pérdida porque de lo contrario ya no lo podés recuperar.

"Tenía el volante completamente girado y por suerte logré controlarlo otra vez, y luego pasó lo mismo en la última curva cuando George perdió un poco de agarre. Pensé 'ok, otra oportunidad para intentar acercarme' y simplemente tuve el mismo momento.

"Así que había muy poco agarre en estas primeras dos curvas con los neumáticos después del coche de seguridad".

La victoria desde la pole continuó un inicio perfecto de temporada para Russell, quien también ganó la apertura del campeonato el fin de semana pasado en Melbourne, aunque Mercedes ciertamente está bajo presión por parte de Ferrari.

Aunque el británico ha dominado ambas sesiones de clasificación este año en un 1-2 de las Flechas Plateadas junto a Kimi Antonelli –quien terminó la sprint en quinto lugar tras una mala salida más una sanción de 10 segundos por chocar al Red Bull de Isack Hadjar–, Ferrari ha reducido la diferencia en las carreras.

Melbourne, por ejemplo, vio una lucha temprana entre Russell y Leclerc, quien finalmente terminó tercero simplemente porque Ferrari no entró a pits durante el coche de seguridad virtual.

Charles Leclerc, Ferrari, George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Por eso, cuando se le preguntó si la Scuderia podría ser una amenaza en el Gran Premio de China del domingo, Russell dijo: "Sí, absolutamente. Estamos un poco sorprendidos por nuestra fortaleza en clasificación y potencialmente por la falta de ritmo de ellos comparado con lo que esperábamos, pero el ritmo de carrera parece muy parejo entre nosotros.

"Vimos esto la semana pasada y lo dije en Melbourne, creo que si hubieran estado en la misma estrategia que yo no estoy convencido de que hubiéramos ganado la carrera.

"Otra vez hoy, fue una verdadera lucha entre nosotros y estuve empujando al final de esas últimas tres vueltas y Charles terminó la carrera a 0.7 detrás de mí. Con una vuelta más habría sido una pelea, así que sí, simplemente tenemos que seguir presionando y desde luego no es un paseo en el parque".

La clasificación para la carrera del domingo se disputará más tarde el sábado, con Russell llegando a ella con una ventaja de 11 puntos en el campeonato sobre Antonelli y Leclerc, quienes están empatados en el segundo lugar.