Leclerc lidera la FP1 de la F1 en Hungría con Checo Pérez 18° y sin Colapinto

Charles Leclerc marcó el mejor tiempo en el comienzo del fin de semana del Gran Premio de Hungría, 11ª ronda de la temporada 2026 de Fórmula 1.

El piloto de Ferrari giró en 1m19s075 para liderar la sesión, aunque terminó con un problema en su monoplaza que lo obligó a detenerse en el ingreso al pitlane durante los minutos finales de la FP1.

Max Verstappen fue segundo, aunque a casi medio segundo de lo hecho por el monegasco, mientras que Lewis Hamilton terminó tercero con el otro Ferrari.

Ya a casi un segundo de la cima, Isack Hadjar fue cuarto con el segundo Red Bull, por delante del Mercedes de George Russell.

Fue una destacada práctica para Audi: Gabriel Bortoleto se ubicó sexto y Nico Hülkenberg fue octavo. Entre ambos terminó Fred Vesti, quien condujo el Mercedes de Kimi Antonelli.

Las diez primeras posiciones las completaron los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson, mientras que Lando Norris fue 11°, a casi dos segundos del primer lugar.

Sergio Pérez marcó una mejor vuelta de 1m22s089 para terminar 18° en una sesión en la que estuvo ausente Franco Colapinto, ya que cedió su Alpine a Paul Aron.

Aston Martin estrenó el renovado AMR26 diseñado por Adrian Newey con una gran cantidad de novedades, pero el equipo sufrió una falla en la suspensión del coche de Lance Stroll que provocó una bandera roja.

Así se desarrolló la FP1 del Gran Premio de Hungría:

La primera práctica libre para el Gran Premio de Hungría comenzó con 23 grados de temperatura ambiente y 41 sobre el asfalto del circuito de Hungaroring, con la mayoría de los equipos eligiendo el neumático medio (compuesto C4 de Pirelli este fin de semana) para arrancar la actividad.

Sergio Pérez comenzó con un tiempo de 1m26s497 al volante de su Cadillac, con neumáticos duros, mientras que Paul Aron, al mando del Alpine de Franco Colapinto, marcó una primera vuelta de 1m24s241.

El estonio no era el único rookie en la sesión: Leonardo Fornaroli sustituyó a Oscar Piastri, Fred Vesti a Kimi Antonelli en Mercedes, Ryo Hirakawa a Ollie Bearman en Haas y Colton Herta a Valtteri Bottas en Cadillac.

Lance Stroll, Aston Martin Racing, tuvo problemas en el estreno del renovado AMR26. Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Cumplidos los diez minutos iniciales, Max Verstappen marcaba el ritmo con un registro de 1m20s788 al volante de su Red Bull RB22, seguido por Charles Leclerc, a 0s096 con su Ferrari SF-26.

Aston Martin, con el renovado AMR26, tenía momentáneamente a Fernando Alonso en la novena posición, dos puestos por delante de Lance Stroll. Por su parte, Checo Pérez era 12° en el clasificador con 1m23s648, a apenas un par de décimas del top 10.

Ferrari pasó al frente con un 1-2 encabezado por Leclerc gracias a un tiempo de 1m20s287, seguido por Lewis Hamilton a 0s326, mientras Verstappen y George Russell se ubicaban a medio segundo.

Cerca de cumplirse la media hora inicial aparecieron los neumáticos blandos en pista y Russell tomó el primer puesto con 1m20s066, pero Verstappen pronto mejoró ese registro hasta 1m19s559.

Leclerc regresó a lo más alto del clasificador al girar con los C5 de Pirelli en 1m19s075, mientras Hamilton se ubicaba tercero, a 0s543 de lo hecho por su compañero en Ferrari.

Colton Herta, Cadillac Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Pérez avanzó al 14° puesto con la goma blanda al marcar 1m22s089, colocándose a tres segundos de la cima. Herta, en tanto, era 18° con 1m23s118.

La sesión fue detenida con bandera roja a 23 minutos del final cuando el Aston Martin de Stroll sufrió una falla en la suspensión que lo llevó a un veloz trompo, aunque afortunadamente evitó el contacto con las barreras.

Los pilotos pudieron regresar a la pista con 17 minutos por delante en la primera práctica, momento en que algunos pasaron a trabajar en ritmo de carrera, mientras otros aún buscaron completar sus simulacros de clasificación.

Alpine se mantuvo con los neumáticos blandos, pero lejos del top 10. Pierre Gasly avanzó del 17° al 14° lugar con un tiempo de 1m21s704, mientras Aron lograba una vuelta de 1m22s168 para ubicarse 18°.

Leclerc sufrió problemas en su SF-26 justo al final de una vuelta y logró llegar lentamente hasta la entrada del pitlane para ser asistido por los mecánicos de Ferrari.

De todos modos, el monegasco terminó con el mejor tiempo gracias a su registro previo, seguido por Verstappen, Hamilton, Isack Hadjar y Russell, estos últimos a nueve décimas de la cima.

Gabriel Bortoleto logró el sexto mejor tiempo para Audi, a 1s285, por delante de Vesti, Nico Hülkenberg y los Racing Bulls de Arvid Lindblad y Liam Lawson. Lando Norris fue apenas 11°, a casi dos segundos de Leclerc.

Por su parte, Checo Pérez finalizó la sesión en la 18ª posición, por delante de Aron, Herta, Stroll y Carlos Sainz.