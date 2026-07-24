Sainz recibe una advertencia y Verstappen evita una sanción tras un incidente en el GP de Hungría de F1

Carlos Sainz y Max Verstappen fueron citados por los comisarios deportivos de la FIA tras un incidente ocurrido durante la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

En los primeros minutos de la sesión, Verstappen se encontró con el Williams de Sainz circulando lentamente en la aproximación a la curva 12 y gesticuló al adelantar al español a la salida de la lenta curva de derechas.

"Sí, increíble, estos tipos. Eso fue realmente peligroso. Incluso frenó de golpe", informó Verstappen por radio.

La probable causa del incidente se conoció poco después, cuando Sainz explicó que había perdido momentáneamente la comunicación por radio debido a que se había desconectado un cable.

Ambos pilotos fueron convocados por "presunta conducción errática" en la curva 12: Sainz por haber frenado de manera aparentemente impredecible y Verstappen por reducir la velocidad hasta casi detenerse sobre la trazada ideal para mostrar su descontento con el piloto de Williams.

Tras escuchar a ambos pilotos, los comisarios decidieron imponer una advertencia a Sainz y no tomar ninguna otra medida contra Verstappen. El español explicó que estaba calentando los frenos antes de iniciar una vuelta rápida, motivo por el cual frenó antes de lo habitual sobre la trazada.

El ingeniero de Sainz le había advertido en más de una ocasión que Verstappen se aproximaba en una vuelta lanzada, pero el piloto no escuchó esos mensajes porque el cable de la radio se había desconectado. Los comisarios aceptaron esa explicación, aunque consideraron que, en esas circunstancias, Sainz no debería haber calentado los frenos sobre la trazada ideal.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

Otro elemento que mitigó la situación fue el propio testimonio de Verstappen. A pesar de sus comentarios por radio, el neerlandés declaró que, si bien le sorprendió encontrarse con el Williams circulando tan despacio sobre la línea de carrera, no consideró que el incidente hubiera sido peligroso. Por su parte, Sainz explicó a los comisarios que la maniobra posterior de Verstappen, al reducir la velocidad tras adelantarlo, no le afectó, por lo que el piloto de Red Bull no recibió ninguna sanción.

Sainz también fue investigado por una segunda presunta "conducción errática" en un incidente diferente, ocurrido hacia el final de la sesión en la curva 9. En esa ocasión fue el propio español quien se vio perjudicado, ya que el piloto reserva de Alpine, Paul Aron, circulaba lentamente sobre la trazada mientras Sainz llegaba en una vuelta rápida.

Posteriormente, Sainz redujo drásticamente la velocidad y pareció arrinconar a Aron fuera de la pista al volver a adelantar al Alpine. Sin embargo, tras revisar las imágenes y escuchar la versión del piloto español, los comisarios aceptaron su explicación de que simplemente había abortado la vuelta y decidieron no tomar ninguna otra medida.

Charles Leclerc fue el más rápido de la primera práctica libre con Ferrari, por delante de Verstappen y de su compañero de equipo, Lewis Hamilton.