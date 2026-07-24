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Fórmula 1 GP de Hungría

Sainz recibe una advertencia y Verstappen evita una sanción tras un incidente en el GP de Hungría de F1

Sainz recibió una advertencia por obstaculizar a Verstappen durante la FP1 del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, mientras que Verstappen evitó una sanción por su reacción al incidente.

Filip Cleeren
Filip Cleeren
Edited:
Carlos Sainz, Williams

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Charles Leclerc, Ferrari

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Como Crawford, el box del equipo Aston Martin de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ryo Hirakawa llega al paddock.

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Oliver Bearman, equipo Haas de F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
James Key, director técnico del equipo Audi de Fórmula 1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Sergio Pérez, Cadillac Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Área de recepción del equipo Haas F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Franco Colapinto, Alpine, Flavio Briatore, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Equipo de boxes de Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Ryo Hirakawa, box del equipo Haas F1

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
George Russell, Mercedes

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Paul Aron, Alpine

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Gabriel Bortoleto, equipo Audi F1

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Paul Aron, Alpine

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Lando Norris, McLaren

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Frederik Vesti, Mercedes

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Leonardo Fornaroli, McLaren

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Pierre Gasly, Alpine

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Lando Norris, McLaren

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Lando Norris, McLaren

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Leonardo Fornaroli, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
Liam Lawson, Racing Bulls

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Ryo Hirakawa, equipo Haas de F1

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Lance Stroll, Aston Martin Racing

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Colton Herta, Cadillac Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Charles Leclerc, Ferrari

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Esteban Ocon, equipo Haas de F1

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Lando Norris, McLaren

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Liam Lawson, Racing Bulls

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

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Leonardo Fornaroli, McLaren

Las mejores fotos del viernes del Gran Premio de Hungría de F1 2026
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Carlos Sainz y Max Verstappen fueron citados por los comisarios deportivos de la FIA tras un incidente ocurrido durante la primera práctica libre del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1.

En los primeros minutos de la sesión, Verstappen se encontró con el Williams de Sainz circulando lentamente en la aproximación a la curva 12 y gesticuló al adelantar al español a la salida de la lenta curva de derechas.

"Sí, increíble, estos tipos. Eso fue realmente peligroso. Incluso frenó de golpe", informó Verstappen por radio.

La probable causa del incidente se conoció poco después, cuando Sainz explicó que había perdido momentáneamente la comunicación por radio debido a que se había desconectado un cable.

Ambos pilotos fueron convocados por "presunta conducción errática" en la curva 12: Sainz por haber frenado de manera aparentemente impredecible y Verstappen por reducir la velocidad hasta casi detenerse sobre la trazada ideal para mostrar su descontento con el piloto de Williams.

Tras escuchar a ambos pilotos, los comisarios decidieron imponer una advertencia a Sainz y no tomar ninguna otra medida contra Verstappen. El español explicó que estaba calentando los frenos antes de iniciar una vuelta rápida, motivo por el cual frenó antes de lo habitual sobre la trazada.

El ingeniero de Sainz le había advertido en más de una ocasión que Verstappen se aproximaba en una vuelta lanzada, pero el piloto no escuchó esos mensajes porque el cable de la radio se había desconectado. Los comisarios aceptaron esa explicación, aunque consideraron que, en esas circunstancias, Sainz no debería haber calentado los frenos sobre la trazada ideal.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Otro elemento que mitigó la situación fue el propio testimonio de Verstappen. A pesar de sus comentarios por radio, el neerlandés declaró que, si bien le sorprendió encontrarse con el Williams circulando tan despacio sobre la línea de carrera, no consideró que el incidente hubiera sido peligroso. Por su parte, Sainz explicó a los comisarios que la maniobra posterior de Verstappen, al reducir la velocidad tras adelantarlo, no le afectó, por lo que el piloto de Red Bull no recibió ninguna sanción.

Sainz también fue investigado por una segunda presunta "conducción errática" en un incidente diferente, ocurrido hacia el final de la sesión en la curva 9. En esa ocasión fue el propio español quien se vio perjudicado, ya que el piloto reserva de Alpine, Paul Aron, circulaba lentamente sobre la trazada mientras Sainz llegaba en una vuelta rápida.

Posteriormente, Sainz redujo drásticamente la velocidad y pareció arrinconar a Aron fuera de la pista al volver a adelantar al Alpine. Sin embargo, tras revisar las imágenes y escuchar la versión del piloto español, los comisarios aceptaron su explicación de que simplemente había abortado la vuelta y decidieron no tomar ninguna otra medida.

Charles Leclerc fue el más rápido de la primera práctica libre con Ferrari, por delante de Verstappen y de su compañero de equipo, Lewis Hamilton.

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