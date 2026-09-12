Lando Norris "sorprendido" tras arrebatar la pole del GP de España de F1 a Kimi Antonelli

El vigente campeón del mundo de F1 Lando Norris dijo que estaba sorprendido de lograr la pole para la primera carrera de la historia en el nuevo circuito Madring, marcando "una de las mejores vueltas de mi carrera" para batir al líder del campeonato Kimi Antonelli.

Al final de una emocionante sesión de clasificación, Antonelli salió primero para la última tanda de vueltas lanzadas alrededor del rapidísimo Madring y parecía encaminado a conseguir su séptima pole de la campaña al marcar el mejor tiempo.

Mientras otros rivales no lograban seguir el ritmo del italiano, el piloto de McLaren Norris superó al joven de Mercedes por solo 0.011s para establecer una vuelta de pole de 1m31.824s.

"Estoy en shock. Estoy un poco sorprendido de estar aquí ahora", dijo un eufórico Norris tras conseguir su tercera pole de la campaña, y la tercera en cuatro grandes premios.

"Dios mío, probablemente fue una de las mejores vueltas que he hecho en mi carrera. Estoy muy, muy contento, muy orgulloso, muy feliz por el equipo. Fue simplemente una de esas vueltas en las que todo encajó.

"Tenía una buena idea de lo que quería hacer, pero la cuestión era si mi cerebro me dejaría hacerlo en la última vuelta, y prácticamente todo funcionó a la perfección. Estoy simplemente muy contento. Una de esas vueltas en las que miras el tiempo al final y dices: 'Joder, eso estuvo bastante bien."

Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

El circuito Madring de 5.4km intimidó a los pilotos por su combinación al estilo de Jeddah de curvas de alta velocidad y la cercanía de los muros, que no dejaba ningún margen de error. Eso también lo convirtió en una de las pistas más divertidas del calendario para una vuelta de clasificación a fondo.

"La adrenalina estaba alta en la última vuelta;" informó Norris. "Es una de esas en las que simplemente tienes que relajarte, dejar que todo fluya. Es fácil tensarse por aquí, y hay muchos muros que se te vienen encima bastante rápido. Simplemente respiré hondo, y todo encajó más o menos, así que fue prácticamente perfecto.

"En la última curva, pensé que estaba contra el muro, y pensé que los chicos iban a tener que reparar el coche esta noche."