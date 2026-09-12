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Fórmula 1 GP de España

La parrilla de salida para el GP de España de F1 2026 en Madring

Esta es la parrilla de salida para el Gran Premio de España que se disputa en el circuito de Madring.

Federico Faturos
Federico Faturos
Edited:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Lando Norris y Kimi Antonelli compartirán la primera fila de la parrilla de salida el domingo, con Max Verstappen y Lewis Hamilton en la segunda, tras una emocionante clasificación para el Gran Premio de España en Madring.

El campeón reinante de F1 alcanzó una vuelta de 1m31s824 para superar por apenas 11 milésimas al actual líder del campeonato y obtener su 19° pole position en la máxima categoría.

Verstappen terminó a 0s140 de la cima, delante de los Ferrari de Hamilton y Charles Leclerc, con los cinco primeros encerrados en menos de dos décimas de segundo.

George Russell solo pudo ser sexto con su Mercedes, seguido del McLaren de Oscar Piastri y el Red Bull de Liam Lawson.

Franco Colapinto completó una gran clasificación al llegar a la Q3 y, una vez allí, vencer a Arvid Lindblad para terminar noveno y ser “el mejor del resto”, por detrás de los equipos top de la parrilla.

Sergio Pérez clasificó en la 19° posición, delante de su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas. Ambos ganarán una posición el domingo en la parrilla por una sanción a Carlos Sainz.

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La parrilla de salida para el GP de España de F1 2026

1

 Lando Norris
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)

3

 Max Verstappen
(Red Bull)

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)

5

 Charles Leclerc
(Ferrari)

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

7

 

 Oscar Piastri
(McLaren)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 

New Zealand Liam Lawson
(Red Bull)

 

9

 Franco Colapinto
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)

11

 Nico Hülkenberg
(Audi)

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

13

 Esteban Ocon
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Pierre Gasly
(Alpine)

15

Japan Yuki Tsunoda
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Alexander Albon
(Williams)

17

 Fernando Alonso
(Aston Martin)

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

19

 Valtteri Bottas
(Cadillac)



 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)
21

 Oliver Bearman
(Haas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)
  • Carlos Sainz clasificó 17° pero penaliza tres posiciones por obstruir a Valtteri Bottas durante la clasificación.

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de España de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 9° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de España. El argentino llegó hasta la Q3, donde marcó un mejor tiempo personal de 1m32s903 para superar a Arvid Lindblad y terminar como 'el mejor del resto'.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de España de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 18° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de España. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m35s913 y quedó eliminado en la Q1 en la 19° posición, pero ganó un lugar por una sanción a Carlos Sainz.

Fórmula 1 - Madrid, España - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

1'31.824

S 212.258
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.011

1'31.835

0.011 S 212.232
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 18

+0.140

1'31.964

0.129 S 211.935
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+0.189

1'32.013

0.049 S 211.822
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.195

1'32.019

0.006 S 211.808
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.325

1'32.149

0.130 S 211.509
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.470

1'32.294

0.145 S 211.177
8 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 18

+0.492

1'32.316

0.022 S 211.126
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 17

+1.079

1'32.903

0.587 S 209.793
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21

+1.217

1'33.041

0.138 S 209.481
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - Madrid, España - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

1'32.431

S 210.864
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.160

1'32.591

0.160 S 210.499
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.279

1'32.710

0.119 S 210.229
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.324

1'32.755

0.045 S 210.127
5 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 12

+0.349

1'32.780

0.025 S 210.071
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 16

+0.419

1'32.850

0.070 S 209.912
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 13

+0.442

1'32.873

0.023 S 209.860
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+0.607

1'33.038

0.165 S 209.488
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+0.773

1'33.204

0.166 S 209.115
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+0.773

1'33.204

0.000 S 209.115
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 13

+0.792

1'33.223

0.019 S 209.072
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.957

1'33.388

0.165 S 208.703
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 11

+1.236

1'33.667

0.279 S 208.081
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 11

+1.322

1'33.753

0.086 S 207.890
15 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 15

+1.653

1'34.084

0.331 S 207.159
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+3.101

1'35.532

1.448 S 204.019
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - Madrid, España - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 10

1'33.211

S 209.099
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 8

+0.056

1'33.267

0.056 S 208.974
3 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 6

+0.099

1'33.310

0.043 S 208.877
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.170

1'33.381

0.071 M 208.719
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 7

+0.258

1'33.469

0.088 S 208.522
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.320

1'33.531

0.062 M 208.384
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.321

1'33.532

0.001 M 208.382
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+0.618

1'33.829

0.297 S 207.722
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.752

1'33.963

0.134 S 207.426
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.775

1'33.986

0.023 S 207.375
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.035

1'34.246

0.260 S 206.803
12 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 9

+1.100

1'34.311

0.065 S 206.660
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+1.129

1'34.340

0.029 S 206.597
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 7

+1.206

1'34.417

0.077 S 206.428
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 5

+1.456

1'34.667

0.250 S 205.883
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+2.096

1'35.307

0.640 S 204.501
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+2.101

1'35.312

0.005 S 204.490
18 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+2.177

1'35.388

0.076 S 204.327
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+2.702

1'35.913

0.525 S 203.209
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+4.800

1'38.011

2.098 S 198.859
21 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 0

22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 2

S
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