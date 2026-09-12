La parrilla de salida para el GP de España de F1 2026 en Madring
Esta es la parrilla de salida para el Gran Premio de España que se disputa en el circuito de Madring.
Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Lando Norris y Kimi Antonelli compartirán la primera fila de la parrilla de salida el domingo, con Max Verstappen y Lewis Hamilton en la segunda, tras una emocionante clasificación para el Gran Premio de España en Madring.
El campeón reinante de F1 alcanzó una vuelta de 1m31s824 para superar por apenas 11 milésimas al actual líder del campeonato y obtener su 19° pole position en la máxima categoría.
Verstappen terminó a 0s140 de la cima, delante de los Ferrari de Hamilton y Charles Leclerc, con los cinco primeros encerrados en menos de dos décimas de segundo.
George Russell solo pudo ser sexto con su Mercedes, seguido del McLaren de Oscar Piastri y el Red Bull de Liam Lawson.
Franco Colapinto completó una gran clasificación al llegar a la Q3 y, una vez allí, vencer a Arvid Lindblad para terminar noveno y ser “el mejor del resto”, por detrás de los equipos top de la parrilla.
Sergio Pérez clasificó en la 19° posición, delante de su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas. Ambos ganarán una posición el domingo en la parrilla por una sanción a Carlos Sainz.
La parrilla de salida para el GP de España de F1 2026
|
1
|
Lando Norris
|
2
|
Kimi Antonelli
|
3
|
Max Verstappen
|
4
|
Lewis Hamilton
|
5
|
Charles Leclerc
|
6
|
George Russell
|
7
|
|
8
|
|
9
|
Franco Colapinto
|
10
|
Arvid Lindblad
|
11
|
Nico Hülkenberg
|
12
|
Gabriel Bortoleto
|
13
|
Esteban Ocon
|
14
|
Pierre Gasly
|
15
|
Yuki Tsunoda
|
16
|
|
17
|
Fernando Alonso
|
18
|
Sergio Pérez
|
19
|
Valtteri Bottas
|
20
|
Carlos Sainz
|21
|
Oliver Bearman
|
22
|
Lance Stroll
- Carlos Sainz clasificó 17° pero penaliza tres posiciones por obstruir a Valtteri Bottas durante la clasificación.
¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de España de F1 2026?
Franco Colapinto iniciará desde la 9° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de España. El argentino llegó hasta la Q3, donde marcó un mejor tiempo personal de 1m32s903 para superar a Arvid Lindblad y terminar como 'el mejor del resto'.
¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de España de F1 2026?
Sergio Pérez arrancará desde la 18° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de España. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m35s913 y quedó eliminado en la Q1 en la 19° posición, pero ganó un lugar por una sanción a Carlos Sainz.
Fórmula 1 - Madrid, España - Q3
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|19
|
1'31.824
|S
|212.258
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
+0.011
1'31.835
|0.011
|S
|212.232
|3
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.140
1'31.964
|0.129
|S
|211.935
|4
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.189
1'32.013
|0.049
|S
|211.822
|5
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|21
|
+0.195
1'32.019
|0.006
|S
|211.808
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|22
|
+0.325
1'32.149
|0.130
|S
|211.509
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|22
|
+0.470
1'32.294
|0.145
|S
|211.177
|8
|L. Lawson Red Bull
|30
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.492
1'32.316
|0.022
|S
|211.126
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|17
|
+1.079
1'32.903
|0.587
|S
|209.793
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|21
|
+1.217
1'33.041
|0.138
|S
|209.481
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - Madrid, España - Q2
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
1'32.431
|S
|210.864
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.160
1'32.591
|0.160
|S
|210.499
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.279
1'32.710
|0.119
|S
|210.229
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.324
1'32.755
|0.045
|S
|210.127
|5
|L. Lawson Red Bull
|30
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.349
1'32.780
|0.025
|S
|210.071
|6
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|16
|
+0.419
1'32.850
|0.070
|S
|209.912
|7
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|13
|
+0.442
1'32.873
|0.023
|S
|209.860
|8
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|11
|
+0.607
1'33.038
|0.165
|S
|209.488
|9
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|16
|
+0.773
1'33.204
|0.166
|S
|209.115
|10
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|15
|
+0.773
1'33.204
|0.000
|S
|209.115
|11
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|13
|
+0.792
1'33.223
|0.019
|S
|209.072
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+0.957
1'33.388
|0.165
|S
|208.703
|13
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|11
|
+1.236
1'33.667
|0.279
|S
|208.081
|14
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|11
|
+1.322
1'33.753
|0.086
|S
|207.890
|15
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|15
|
+1.653
1'34.084
|0.331
|S
|207.159
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|14
|
+3.101
1'35.532
|1.448
|S
|204.019
|Ver los resultados completos
Fórmula 1 - Madrid, España - Q1
|Cla
|Piloto
|#
|Chasis
|Motor
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Neumáticos
|Km/h
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|10
|
1'33.211
|S
|209.099
|2
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|8
|
+0.056
1'33.267
|0.056
|S
|208.974
|3
|L. Lawson Red Bull
|30
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.099
1'33.310
|0.043
|S
|208.877
|4
|M. Verstappen Red Bull
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.170
1'33.381
|0.071
|M
|208.719
|5
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|7
|
+0.258
1'33.469
|0.088
|S
|208.522
|6
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.320
1'33.531
|0.062
|M
|208.384
|7
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|6
|
+0.321
1'33.532
|0.001
|M
|208.382
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|10
|
+0.618
1'33.829
|0.297
|S
|207.722
|9
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.752
1'33.963
|0.134
|S
|207.426
|10
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.775
1'33.986
|0.023
|S
|207.375
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+1.035
1'34.246
|0.260
|S
|206.803
|12
|Y. Tsunoda Racing Bulls
|22
|RB
|Red Bull
|9
|
+1.100
1'34.311
|0.065
|S
|206.660
|13
|A. Lindblad Racing Bulls
|41
|RB
|Red Bull
|9
|
+1.129
1'34.340
|0.029
|S
|206.597
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|7
|
+1.206
1'34.417
|0.077
|S
|206.428
|15
|E. Ocon Haas F1
|31
|Haas
|Ferrari
|5
|
+1.456
1'34.667
|0.250
|S
|205.883
|16
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.096
1'35.307
|0.640
|S
|204.501
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+2.101
1'35.312
|0.005
|S
|204.490
|18
|F. Alonso Aston Martin
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+2.177
1'35.388
|0.076
|S
|204.327
|19
|S. Pérez Cadillac
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+2.702
1'35.913
|0.525
|S
|203.209
|20
|V. Bottas Cadillac
|77
|Cadillac
|Ferrari
|8
|
+4.800
1'38.011
|2.098
|S
|198.859
|21
|O. Bearman Haas F1
|87
|Haas
|Ferrari
|0
|
|22
|L. Stroll Aston Martin
|18
|Aston Martin
|Honda
|2
|
|S
|Ver los resultados completos
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