La parrilla de salida para el GP de España de F1 2026 en Madring

Lando Norris y Kimi Antonelli compartirán la primera fila de la parrilla de salida el domingo, con Max Verstappen y Lewis Hamilton en la segunda, tras una emocionante clasificación para el Gran Premio de España en Madring.

El campeón reinante de F1 alcanzó una vuelta de 1m31s824 para superar por apenas 11 milésimas al actual líder del campeonato y obtener su 19° pole position en la máxima categoría.

Verstappen terminó a 0s140 de la cima, delante de los Ferrari de Hamilton y Charles Leclerc, con los cinco primeros encerrados en menos de dos décimas de segundo.

George Russell solo pudo ser sexto con su Mercedes, seguido del McLaren de Oscar Piastri y el Red Bull de Liam Lawson.

Franco Colapinto completó una gran clasificación al llegar a la Q3 y, una vez allí, vencer a Arvid Lindblad para terminar noveno y ser “el mejor del resto”, por detrás de los equipos top de la parrilla.

Sergio Pérez clasificó en la 19° posición, delante de su compañero de equipo en Cadillac, Valtteri Bottas. Ambos ganarán una posición el domingo en la parrilla por una sanción a Carlos Sainz.

La parrilla de salida para el GP de España de F1 2026

Carlos Sainz clasificó 17° pero penaliza tres posiciones por obstruir a Valtteri Bottas durante la clasificación.

¿En qué posición iniciará Franco Colapinto la carrera del GP de España de F1 2026?

Franco Colapinto iniciará desde la 9° posición para la carrera del domingo en el Gran Premio de España. El argentino llegó hasta la Q3, donde marcó un mejor tiempo personal de 1m32s903 para superar a Arvid Lindblad y terminar como 'el mejor del resto'.

¿En qué posición iniciará Checo Pérez la carrera del GP de España de F1 2026?

Sergio Pérez arrancará desde la 18° posición de partida para la carrera del domingo en el Gran Premio de España. El mexicano marcó un mejor tiempo personal de 1m35s913 y quedó eliminado en la Q1 en la 19° posición, pero ganó un lugar por una sanción a Carlos Sainz.