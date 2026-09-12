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Fórmula 1 GP de España

Los resultados completos de la clasificación del GP de España: Norris sorprende y Colapinto brilla para el top 10

Repasamos los resultados de cada fase de la sesión de clasificación para el Gran Premio de España de F1 en el circuito de Madring, donde Lando Norris logró la pole position y Franco Colapinto finalizó noveno.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

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Fórmula 1 - GP de España - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

1'31.824

S 212.258
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.011

1'31.835

0.011 S 212.232
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 18

+0.140

1'31.964

0.129 S 211.935
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+0.189

1'32.013

0.049 S 211.822
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.195

1'32.019

0.006 S 211.808
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.325

1'32.149

0.130 S 211.509
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.470

1'32.294

0.145 S 211.177
8 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 18

+0.492

1'32.316

0.022 S 211.126
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 17

+1.079

1'32.903

0.587 S 209.793
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21

+1.217

1'33.041

0.138 S 209.481
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Fórmula 1 - GP de España - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

1'32.431

S 210.864
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 14

+0.160

1'32.591

0.160 S 210.499
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.279

1'32.710

0.119 S 210.229
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.324

1'32.755

0.045 S 210.127
5 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 12

+0.349

1'32.780

0.025 S 210.071
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 16

+0.419

1'32.850

0.070 S 209.912
7 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 13

+0.442

1'32.873

0.023 S 209.860
8 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+0.607

1'33.038

0.165 S 209.488
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 16

+0.773

1'33.204

0.166 S 209.115
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 15

+0.773

1'33.204

0.000 S 209.115
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 13

+0.792

1'33.223

0.019 S 209.072
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.957

1'33.388

0.165 S 208.703
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 11

+1.236

1'33.667

0.279 S 208.081
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 11

+1.322

1'33.753

0.086 S 207.890
15 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 15

+1.653

1'34.084

0.331 S 207.159
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+3.101

1'35.532

1.448 S 204.019
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Fórmula 1 - GP de España - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 10

1'33.211

S 209.099
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 8

+0.056

1'33.267

0.056 S 208.974
3 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 6

+0.099

1'33.310

0.043 S 208.877
4 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.170

1'33.381

0.071 M 208.719
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 7

+0.258

1'33.469

0.088 S 208.522
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.320

1'33.531

0.062 M 208.384
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.321

1'33.532

0.001 M 208.382
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 10

+0.618

1'33.829

0.297 S 207.722
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.752

1'33.963

0.134 S 207.426
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.775

1'33.986

0.023 S 207.375
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+1.035

1'34.246

0.260 S 206.803
12 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 9

+1.100

1'34.311

0.065 S 206.660
13 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 9

+1.129

1'34.340

0.029 S 206.597
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 7

+1.206

1'34.417

0.077 S 206.428
15 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 5

+1.456

1'34.667

0.250 S 205.883
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+2.096

1'35.307

0.640 S 204.501
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+2.101

1'35.312

0.005 S 204.490
18 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+2.177

1'35.388

0.076 S 204.327
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+2.702

1'35.913

0.525 S 203.209
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+4.800

1'38.011

2.098 S 198.859
21 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 0

22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 2

S
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Fórmula 1 - GP de España - 3° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'32.797

S 210.032
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 13

+0.166

1'32.963

0.166 S 209.657
3 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.189

1'32.986

0.023 S 209.605
4 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 13

+0.236

1'33.033

0.047 S 209.499
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 9

+0.375

1'33.172

0.139 S 209.187
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 11

+0.702

1'33.499

0.327 S 208.455
7 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 14

+1.105

1'33.902

0.403 S 207.561
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 14

+1.136

1'33.933

0.031 S 207.492
9 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 5

+1.487

1'34.284

0.351 S 206.720
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 15

+1.491

1'34.288

0.004 S 206.711
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 14

+1.549

1'34.346

0.058 S 206.584
12 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 12

+1.633

1'34.430

0.084 S 206.400
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+1.684

1'34.481

0.051 S 206.289
14 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 7

+1.708

1'34.505

0.024 S 206.236
15 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 12

+1.768

1'34.565

0.060 S 206.105
16 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 13

+2.174

1'34.971

0.406 S 205.224
17 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 17

+2.223

1'35.020

0.049 S 205.118
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 15

+2.667

1'35.464

0.444 S 204.164
19 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 12

+2.773

1'35.570

0.106 S 203.938
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 13

+3.644

1'36.441

0.871 S 202.096
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 13

+3.873

1'36.670

0.229 S 201.617
22 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 2

S
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