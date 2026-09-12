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Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de España

Norris arrebata la pole del GP de España en el MadRing; Colapinto 9° y Checo Pérez 19°

Lando Norris sacó provecho de ser de los últimos pilotos en la vuelta rápida de la Q3 para llevarse la pole. Franco Colapinto se colocó en la Q3.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Edited:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Lando Norris logró, en el último giro, la pole position para el Gran Premio de España 2026, el primero en el MadRing, esto tras derrotar a Andrea Kimi Antonelli mientras Ferrari volvió a perder el ritmo en el momento clave. 

Franco Colapinto alcanzó la Q3 y arrancará desde la novena posición. 

Q1

Mercedes dominó la primera ronda con George Russell robando la primera posición en el último instante con 1m33.211s superando por 0.056s a Andrea Kimi Antonelli seguido por los Red Bull de Liam Lawson y Max Verstappen con Lando Norris cerrando los cinco primeros.

Los Williams tuvieron una sesión dividida con Carlos Sainz perdiendo el corte por solo cinco milésimas de segundo frente a su compañero Alex Albon, quien si consiguió avanzar a la Q2. Fernando Alonso se posicionó 17.

Sergio Pérez quedó eliminado en la Q1 en el puesto 19 con un tiempo a 2.7 segundos de lo hecho por Russell. Valtteri Bottas se colocó 20 por delante de Oliver Bearman y Lance Stroll que no lograron giros.

Q2

Verstappen fue el mejor de la Q2 con un tiempo de 1m32.431s superando a Antonelli por 0.160s. Hamilton, Leclerc y Lawson cerraron los cinco primeros.

El argentino Franco Colapinto logró un giro final que lo colocó en la octava posición luego de que su intento previo se vio complicado en la Monumental. El sudamericano fue el único de los Alpine en avanzar a la Q3 luego de que Pierre Gasly quedó en la posición 14.

Los otros eliminados fueron Nico Hulkenberg, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Yuki Tsunoda y Alex Albon.

Q3

En el primer intento, la pole position provisiona fue una ruleta de cambio constante en la cima. Primero fue Antonelli quien se colocó en la cima para después ser desplazado por Lewis Hamilton con un tiempo de 1m32.079s superando al líder del campeonato por 0.061s.

George Russell se ubicó tercero mientras que Charles Leclerc y Max Verstappen finalizaron en el cuarto y quinto a pesar de que en los primeros dos sectores llegaron a estar cerca de pelear por la pole. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri quedaron sexto y séptimo.

Franco Colapinto quedó en noveno con su primer salida a la pista dentro del grupo de los 10 más rápidos.

En el intento final, Antonelli volvió a atacar y de inmediato se fue a la cima con un tiempo de 1m31.835s superando por dos décimas el tiempo previo de Hamilton. El inglés y siete veces campeón del mundo intentó mejorar pero se quedó corto a 0.178s superando a Charles Leclerc. 

Franco Colapinto, Alpine

Franco Colapinto, Alpine

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Pero mientras todos estaban atentos a los Mercedes y Ferrari fue Lando Norris quien llevando su McLaren al extremo mejoró el tiempo hasta quedarse con la pole con 1m31.824s dejando en segundo a Antonelli por 0.011s. 

Max Verstappen saltó a la tercera posición en su intento final para superar a Hamilton y Leclerc. 

Franco Colapinto se ubicó noveno mejorando su tiempo previo. 

Resultados de la clasificación del GP de España de la F1 2026

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 19

1'31.824

S 212.258
2 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 20

+0.011

1'31.835

0.011 S 212.232
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 18

+0.140

1'31.964

0.129 S 211.935
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 21

+0.189

1'32.013

0.049 S 211.822
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 21

+0.195

1'32.019

0.006 S 211.808
6 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 22

+0.325

1'32.149

0.130 S 211.509
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 22

+0.470

1'32.294

0.145 S 211.177
8 New Zealand L. Lawson Red Bull 30 Red Bull Red Bull 18

+0.492

1'32.316

0.022 S 211.126
9 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 17

+1.079

1'32.903

0.587 S 209.793
10 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 21

+1.217

1'33.041

0.138 S 209.481
11 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 13

+1.399

1'33.223

0.182 S 209.072
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+1.564

1'33.388

0.165 S 208.703
13 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 11

+1.843

1'33.667

0.279 S 208.081
14 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 11

+1.929

1'33.753

0.086 S 207.890
15 Japan Y. Tsunoda Racing Bulls 22 RB Red Bull 15

+2.260

1'34.084

0.331 S 207.159
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 14

+3.708

1'35.532

1.448 S 204.019
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 9

+3.488

1'35.312

S 204.490
18 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 9

+3.564

1'35.388

0.076 S 204.327
19 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 9

+4.089

1'35.913

0.525 S 203.209
20 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+6.187

1'38.011

2.098 S 198.859
21 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 0

22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 2

S
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