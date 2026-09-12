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Fórmula 1 GP de España

Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver la carrera del GP de España de F1 2026 en el Madring

Lando Norris arrancará primero mientras Franco Colapinto noveno. Checo Pérez partira 19. Descubre cómo seguir la carrera en Latinoamérica.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

La sesión de clasificación del Gran Premio de España dejó grandes emociones con un final dramático en donde el campeón mundial Lando Norris conquistó la pole position tras superar a Kimi Antonelli por apenas 0.011 segundos. El piloto de McLaren cerró con un tiempo de 1m31.824s, concretando la cuarta derrota consecutiva en qualy para Mercedes.

Detrás de Antonelli, Max Verstappen sorprendió al llevar a su Red Bull a la tercera posición, superando a los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, quienes completaron el top 5. La tanda en el nuevo circuito madrileño transcurrió sin mayores incidentes, dejando a George Russell sexto y cerrando los diez primeros con Oscar Piastri, Liam Lawson, Franco Colapinto y Arvid Lindblad.

Horarios de la carrera del GP de España de F1 2026:

Carrera - Domingo 13 de septiembre de 2026

  • México: 07:00h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h

  • Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h

  • Argentina: 10:00h

  • Uruguay / Chile / Paraguay: 10:00h

 

¿Cómo ver el GP de España de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

El recorrido del GP de España hasta la llegada del MadRing

En 55 ediciones, el Gran Premio de España de la Fórmula 1 ha transitado por cinco escenarios históricos. La acción comenzó en los circuitos barceloneses de Pedralbes y el exigente Montjuïc Park, escenario abandonado a mediados de los 70 por motivos de seguridad. Posteriormente, las competencias se alternaron entre el trazado de Jarama cerca de Madrid y el autódromo de Jerez, antes de establecerse de manera continua en el Circuito de Catalunya de 1991 a 2025.

Para la temporada 2026, la categoría reina estrena el moderno trazado del MadRing en la capital española. Diseñado alrededor del recinto ferial de IFEMA, esta pista semipermanente posee una longitud de 5.416 kilómetros y 22 curvas. El mayor desafío para los pilotos durante las 57 vueltas de carrera será "Monumental", una espectacular y peraltada curva hacia la derecha.

El tiempo esperado en Madrid

Para la jornada del domingo, el día más importante del fin de semana con la carrera, se esperan unas temperaturas ambiente de hasta 31 grados centígrados, similares a las del viernes y sábado, lo cual podría llevar a más de los 50 grados centígrados en la pista. 

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