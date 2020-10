Kvyat no se preocupa por su futuro en AlphaTauri

Pierre Gasly fue confirmado el miércoles en el equipo de Faenza para 2021, mientras que Yuki Tsunoda, piloto de la Fórmula 2, se cree que tiene serias chances de conducir el otro monoplaza de la escudería y está previsto que pruebe un coche Toro Rosso de hace dos años en Imola después del GP de Emilia Romagna de este fin de semana.

Alex Albon también está potencialmente en la pelea por un lugar en AlphaTauri, en caso de que sea dejado de lado en Red Bull Racing.

Kvyat ha sumado sólo 14 puntos en 2020 en comparación con los 63 registrados por Gasly, su compañero de equipo y ganador del GP de Italia.

"Honestamente, no estoy preocupado en absoluto", dijo el ruso cuando fue preguntado por Motorsport.com sobre su futuro.

"Lo que sea. Si voy a estar en la F1 el próximo año es bueno. Si no, que así sea".

Kvyat insistió en que era demasiado pronto para mirar a otros campeonatos.

"Estoy completamente en este momento sin pensar en esto. No es mi prioridad ahora mismo. Puedo permitirme un año libre, o lo que quiera. Así que, ya veremos. Todavía no sé exactamente lo que será".

"Voy a dar lo mejor de mí en las últimas carreras que quedan. Siempre es lo mejor que se puede hacer, concentrarse completamente en eso, y luego veremos lo que el futuro traerá. Por supuesto, soy consciente de que cualquier cosa puede pasar".

Preguntado sobre la posibilidad de tomar un año de descanso, dijo: "No he dicho nada. No he dicho que lo haré. O no lo haré. Dije que todo sigue abierto. Es en estas condiciones locas, ya sabes, todo puede pasar".

"Tienes que seguir luchando hasta el final, arriesgarte. Estoy haciendo lo mejor que puedo en las carreras que quedan. Y luego, pase lo que pase, tomaré mis decisiones basándome en lo que será al final del año".

"En este momento no hay ninguna decisión que tomar, y por lo tanto no hay mucho que pensar. Sólo digo que puedo permitirme cualquier tipo de decisión. Eso es lo que estoy diciendo. Y no tengo miedo de tomar cualquier tipo de decisión".

Kvyat no tiene comentarios sobre la decisión de la dirección de Red Bull de no promocionar a un piloto de AlphaTauri en caso de que Albon sea dejado de lado del equipo.

"No he pensado en esto. Es asunto suyo. Conocen su estrategia. Saben lo que necesitan. No quiero en absoluto interferir ni nada de eso. Sólo eso. De verdad, sin comentarios".

