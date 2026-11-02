Fórmula 1 GP de México

Kimi Antonelli admite: Russell tuvo más mala suerte que yo en 2026

Kimi Antonelli reconoce tras su triunfo en el Mundial que George Russell tuvo más mala suerte en 2026 y espera un rival fuerte en 2027

Kevin Hermann

Publicado: 2 nov 2026, 3:20

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George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Kimi Antonelli reconoció tras ganar el título en México que, en su opinión, su compañero de Mercedes George Russell tuvo más mala suerte que él en la temporada 2026 de Fórmula 1. El nuevo campeón del mundo señala varios contratiempos técnicos y subraya que Russell, pese al difícil año, puede volver a contraatacar en cualquier momento.

Preguntado por hasta qué punto le habían motivado adicionalmente las dudas del año anterior sobre su madurez para la Fórmula 1 y cómo valoraba la temporada de Russell, Antonelli tuvo palabras de reconocimiento para su compañero de equipo. "En cuanto a George: definitivamente también tuvo algo de mala suerte a lo largo de la temporada. Creo que incluso le tocó un poco más que a mí, si soy sincero."

Sin embargo, su propia temporada tampoco estuvo exenta de contratiempos. Antonelli recordó en particular las carreras de Barcelona y Silverstone. Tras Silverstone, Mercedes tuvo además que retirar una nueva unidad de potencia porque presentaba un problema. Eso adelantó una sanción que en principio estaba prevista para más tarde y que Antonelli finalmente tuvo que asumir en Monza.

Russell tuvo varios contratiempos técnicos

Russell también tuvo que sobreponerse a contratiempos en 2026. Los fallos técnicos en Canadá y Malasia le costaron al británico oportunidades importantes. Por eso Antonelli reconoce que la temporada de su compañero no estuvo libre de circunstancias desafortunadas, y ve en ello una razón para no medir el rendimiento de Russell solo por el resultado.

A pesar de haber ganado el título, Antonelli no cree en absoluto que la lucha interna haya quedado decidida. "Definitivamente volverá. Es increíblemente rápido y esta temporada ha demostrado que, cuando está en forma, es muy, muy difícil de batir."

Para el italiano, eso significa no dormirse en los laureles tras el éxito en el Mundial. En lugar de ello, debe seguir trabajando en sí mismo y aumentar continuamente su propio rendimiento. "Por mi parte, se trata simplemente de seguir centrándome en mí mismo, poner el listón cada vez más alto y seguir mejorando y desarrollándome."

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Antonelli espera una reñida lucha por el título en 2027

El recién coronado campeón del mundo ya piensa más allá de la comparación interna del equipo. Russell no será el único rival para el que tenga que prepararse. Antonelli espera que varios equipos luchen por la cabeza la próxima temporada.

"Creo que al final de la temporada no se tratará solo de George Russell. También de cara al año que viene, Red Bull, especialmente con Max Verstappen, Ferrari y, en última instancia, también McLaren estarán todos en la parte delantera."

Por eso será decisivo pilotar de forma constante al máximo nivel. "Será una lucha reñida. Por eso será importante estar a la altura, no solo contra mi compañero de equipo, sino también contra todos los demás."

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