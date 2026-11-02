Fórmula 1 GP de México

Toto Wolff se disculpa con Russell después de que Mercedes "le fallara" en el GP de México

Toto Wolff admitió que el equipo le había fallado a George Russell después de que un problema de despliegue de energía obstaculizara su GP de México

Lydia Mee

Publicado: 2 nov 2026, 1:31

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George Russell, Mercedes

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, afirmó que la escudería de Brackley "decepcionó" a George Russell después de que un problema de despliegue arruinara su salida en el Gran Premio de México.

Russell salió segundo en la parrilla después de quedarse a solo 0.009 segundos de la pole position frente al siete veces campeón Lewis Hamilton, pero perdió terreno en la salida. Luego recibió una penalización de 10 segundos por una colisión en la primera vuelta con Isack Hadjar de Red Bull.

Mientras que el compañero de equipo de Russell, Kimi Antonelli, terminó tercero y consiguió su primer título de campeonato, Russell quedó relegado al sexto puesto.

"Hoy volvimos a decepcionarlo por completo", dijo Wolff a Sky Sports F1 después de la carrera. "En esa etapa, no sabemos qué pasó. Creo que estaba luchando por la victoria aquí y entonces llegó esta falta de energía y arruinó su carrera.

"Tenemos dos pilotos, no tenemos uno. El coche simplemente no funcionó para él este año. Y luego una desgracia como la de hoy; simplemente tenemos que resolverlo por él.

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"Este es un momento muy difícil para él; un momento muy, muy, muy difícil. Mi objetivo es proporcionarle el equipo y el apoyo que necesita para luchar por un campeonato".

El sexto puesto de Russell significó que cayó del segundo al cuarto lugar en la clasificación de pilotos. El británico ahora está a 11 puntos del segundo clasificado, Max Verstappen, y a nueve puntos del tercer clasificado, Hamilton.

Las imágenes de Wolff disculpándose con Russell después de la carrera ganaron rápidamente popularidad en las redes sociales. "He ganado mucho respeto por George. Se le ha escapado, pero lo ha manejado con mucha elegancia, honestamente. Mejor hombre que yo", comentó un fan en Reddit.

"He perdido la cuenta de la cantidad de veces que Toto ha tenido que disculparse con George esta temporada", publicó otro fan, mientras que otra persona comentó: "Realmente espero que lo solucionen y que vuelva el año que viene luchando".

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