Fórmula 1 GP de México

Sanciones para Alpine en México: Franco Colapinto y Pierre Gasly pierden sus puntos

Los comisarios de la FIA impusieron sanciones a Franco Colapinto y Pierre Gasly tras el Gran Premio de la Ciudad de México por no reducir la velocidad bajo sectores de bandera amarilla.

Luis Ramírez

Edited: 2 nov 2026, 1:47

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Liam Lawson, Racing Bulls, Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

La noche del domingo del Gran Premio de la Ciudad de México trajo malas noticias para el equipo Alpine. Los comisarios de la FIA decidieron sancionar a Franco Colapinto y Pierre Gasly, tras determinar que ambos cometieron infracciones al no reducir la velocidad exigida durante sectores bajo bandera amarilla en el transcurso de la carrera dejando a ambos competidores fuera de la zona de los puntos.

En el caso de Colapinto, la FIA aplicó una penalización de 10 segundos tras la carrera y un punto en su superlicencia (sumando un total de 5 en el periodo de 12 meses) por infringir el Artículo B1.8.4a de los Reglamentos de F1 al pasar por un sector con bandera amarilla simple.

"El piloto y el equipo presentaron telemetría y evidencia fotográfica alegando que demostraba que el piloto había cumplido con las regulaciones que establecen que debe reducir la velocidad y estar preparado para cambiar de dirección. Un examen detallado de la telemetría y la cámara a bordo no logró satisfacer a los comisarios de que el piloto hubiera reducido suficientemente la velocidad a través de ese sector", explicaron los comisarios.

Colapinto había finalizado en la octava posición pero había ascendido al séptimo tras una sanción a Oscar Piastri.

Stop and Go posterior a la carrera: la severa sanción a Pierre Gasly

Por su parte, Pierre Gasly recibió un castigo mayor al ser sancionado con un penalti de Stop and Go (convertible a tiempo tras la prueba) y dos puntos en su superlicencia (para acumular 2 en el periodo de 12 meses) tras violar el Artículo B1.8.4b al no aminorar la marcha en una zona con doble bandera amarilla.

"El piloto y el representante del equipo afirmaron que el piloto había realizado una reducción significativa de la velocidad en el sector de doble bandera amarilla; sin embargo, un examen detallado de la telemetría y la de otros autos que pasaron por ese sector llevó a los comisarios a concluir que la pequeña reducción notada no fue suficiente para satisfacer los requisitos de los reglamentos", detalló el documento oficial de la FIA.

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