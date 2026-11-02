Fórmula 1 GP de México
La reacción de Flavio Briatore tras la doble sanción a Colapinto y Gasly en México
El italiano valoró el ritmo de Alpine y destacó la carrera de Franco Colapinto, pero lamentó que las penalizaciones posteriores dejaran al equipo sin puntos.
Federico Faturos
Publicado: 2 nov 2026, 2:50
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Franco Colapinto, Alpine
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
Flavio Briatore expresó su frustración por el desenlace del Gran Premio de México para Alpine, después de que las sanciones a Franco Colapinto y Pierre Gasly dejaran a la escudería sin puntos. Los dos pilotos habían terminado la carrera entre los diez primeros, pero las penalizaciones de tiempo por infracciones bajo bandera amarilla les quitaron esa recompensa.
El italiano destacó la mejora que mostró el equipo respecto de la clasificación y consideró que el rendimiento del domingo merecía un resultado diferente en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
"Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en carrera en comparación con la clasificación, pero estoy menos contento con el resultado final", señaló Briatore.
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"Después de las penalizaciones aplicadas tras la carrera, nos vamos de Ciudad de México sin puntos, lo que es una pena después de que ambos coches terminaran en los puntos".
Para Colapinto, el resultado había significado inicialmente volver a sumar después de una serie de carreras difíciles. El argentino llegaba de abandonar en Singapur y Estados Unidos, y en México consiguió completar una actuación que Briatore valoró especialmente por su consistencia.
"Franco hizo una carrera muy buena y consistente, algo que necesitaba después de una racha de mala suerte en las últimas carreras", afirmó.
Flavio Briatore y Steve Nielsen en el Gran Premio de México.
Photo by: Manuel Eletto / Getty Images
El propio Colapinto había reconocido su responsabilidad por la infracción y pedido disculpas al equipo, aunque también destacó las decisiones tomadas por Alpine durante una competencia marcada por neutralizaciones y relanzamientos.
"Les pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender realmente, el error es mío en el auto", expresó el argentino.
Gasly también asumió su error y lamentó perder la posibilidad de sumar en una carrera en la que, además, debió recuperarse de problemas de potencia en la largada y en los relanzamientos.
Briatore rescató el trabajo del francés para volver a la pelea pese a esas dificultades y señaló que el balance deportivo hacía todavía más frustrante el resultado definitivo.
"Pierre también manejó bien y tuvo algunos problemas de potencia en la largada, así que hizo un buen trabajo para recuperarse. Por eso es frustrante no llevarnos nada de esta carrera", sostuvo.
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