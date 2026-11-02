Fórmula 1 GP de México

Colapinto, tras la dura sanción en México: "Aunque es difícil de entender, el error en el auto es mío"

El argentino lamentó perder los puntos por una infracción bajo bandera amarilla y pidió disculpas a Alpine. Pierre Gasly también reconoció su responsabilidad por una sanción que lo dejó sin sumar.

Federico Faturos

Publicado: 2 nov 2026, 2:41

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Franco Colapinto, Alpine

Foto de: Manuel Eletto / Getty Images

Franco Colapinto asumió la responsabilidad por la infracción bajo bandera amarilla que le costó los puntos en el Gran Premio de México. El argentino lamentó que una carrera en la que Alpine había tomado buenas decisiones terminara sin recompensa y pidió disculpas al equipo.

Después de una serie de carreras sin llegar a la bandera a cuadros, Colapinto había recuperado las buenas sensaciones al terminar en la zona de puntos en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Sin embargo, una penalización de tiempo posterior a la competencia modificó ese resultado.

"Es un final muy amargo después de lo lindo que había sido volver a los puntos tras una serie de carreras en las que no terminé", expresó el piloto argentino.

"Les pido disculpas a todos en el equipo por lo que pasó bajo bandera amarilla. Aunque es difícil de entender realmente, el error es mío en el auto".

Más allá de reconocer su responsabilidad, Colapinto destacó el trabajo de Alpine durante una carrera marcada por neutralizaciones y relanzamientos. Para el argentino, la ejecución había sido uno de los aspectos positivos de una jornada que finalmente volvió a dejarlo sin puntos.

"Creo que, en general, fue una carrera muy bien ejecutada por el equipo en circunstancias difíciles, pero lamentablemente, debido a una infracción bajo bandera amarilla, recibimos una penalización de tiempo y perdimos los puntos que merecíamos sumar", sostuvo.

"Hubo múltiples relanzamientos y coches de seguridad, pero creo que como equipo lo manejamos bien y tomamos las decisiones correctas".

Colapinto también valoró el esfuerzo realizado por la escudería para revertir los resultados de las últimas carreras. Antes de México, había abandonado tanto en Singapur como en Estados Unidos.

"Eso me hace sentir orgulloso, porque el equipo hizo un gran esfuerzo en estas últimas carreras para cambiar parte de la mala suerte que veníamos teniendo. Así que estoy contento con nuestro rendimiento de hoy, aunque hayamos perdido la recompensa", afirmó.

Gasly también pidió disculpas a Alpine

Pierre Gasly afrontó una situación similar y reconoció que su propia infracción bajo bandera amarilla impidió que su carrera terminara con puntos para el equipo.

"Al final, es una tarde decepcionante y una carrera en la que no aprovechamos algunas de las oportunidades que se nos presentaron", señaló el francés.

"Le pido disculpas al equipo por la infracción bajo bandera amarilla. Es un error mío que, obviamente, nos impidió sumar puntos".

Gasly explicó que su competencia también estuvo condicionada por problemas de potencia, tanto en la salida como en los relanzamientos, que le hicieron perder posiciones.

"Tuve una muy buena largada, pero después perdí potencia en la recta, lo que nos costó varias posiciones y nos obligó a recuperar terreno en la zona media", detalló.

"Después de la bandera roja volvimos a estar en la pelea por los puntos, pero nuevamente tuvimos algunos problemas de potencia en los relanzamientos y eso nos hizo retroceder demasiado, por lo que no pudimos competir más adelante".

El francés consideró que Alpine tenía potencial para conseguir un resultado mejor y apuntó al análisis de esas dificultades antes del Gran Premio de São Paulo, que cerrará el triplete el próximo fin de semana.

"No ha sido un gran día para mí y hay mucho sobre lo que reflexionar, pero seguimos adelante como equipo hacia São Paulo", sostuvo.

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