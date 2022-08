Horner: Vettel no merece estar en la mitad de la parrilla

Vettel se unió a Red Bull Racing en 2009 después de hacer su aprendizaje en el equipo hermano Scuderia Toro Rosso.

Terminó segundo en su primera temporada con el equipo y luego ganó el campeonato del mundo cuatro veces entre 2010-2013.

Luego fichó por Ferrari hacia el final de una primera temporada difícil con la llegada del sistema híbrido en el 2014.

A pesar de dejar la escudería, Vettel mantuvo una buena relación con Horner y el resto del equipo Red Bull tras su marcha.

"Fue un placer para nosotros tenerlo en nuestro equipo", dijo Horner. "Conseguimos grandes cosas juntos. Creo que al haberle visto crecer de niño a joven, es un tipo con muchos principios. Tiene unas creencias muy fuertes”.

"Lo hemos visto en las últimas etapas de su carrera, ya que está defendiendo las cosas que le apasionan, y con razón. Su familia es importante para él. Es un hombre muy reservado. Me complace ver que se ha convertido en un Instagrammer recientemente”.

"Y mientras su carrera en la F1 llega a su fin, tiene muchas cosas que estoy seguro que quiere hacer en su vida. Y estoy seguro de que va a seguir adelante y hacer cosas grandes. Será triste no verlo por aquí. Pero creo que es el momento adecuado para él”.

"No es agradable verle correr en la mitad de la parrilla, no merece estar ahí. Y creo que es el momento adecuado para que diga: 'Ahora es el momento de que me retire de la F1'".

Horner rindió homenaje al compromiso de Vettel dentro y fuera de la pista durante sus años con Red Bull.

“Creo que lo más destacado de Seb es que, desde el principio, se podía ver que era un joven muy centrado, y su ética de trabajo era totalmente germánica".

"Trabajaba duro, trabajaba hasta tarde y tenía un gran sentido del humor, por lo que al llegar a un equipo británico, abrazó la cultura inmediatamente”.

"Se hizo querer en todas las áreas de la empresa, ya sea porque aparecía con chocolates para las secretarias o cuando aprendía la jerga en el garaje: su dominio de la jerga se hizo legendario”.

"Era formidable en su conducción en los coches que produjimos en esa época. Eran días de bonanza en la F1: grandes competidores, grandes equipos a los que nos enfrentábamos y algunos éxitos extraordinarios".

"Él, en esa etapa, estaba muy centrado en lograr no sólo el éxito, sino en conseguir e ir por los récords. Significaban mucho para él".

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 Photo by: Sutton Images

Horner dijo que Vettel demostró una mejora constante en cada etapa con el equipo mientras ganaba sus cuatro campeonatos.

"Ha ido mejorando cada vez más. En 2009, éramos un equipo joven, al igual que él. Y cometimos algunos errores. En el 2010, fue el piloto más destacado ese año, tuvo mucha falta de fiabilidad, y contra todo pronóstico ganó el campeonato al final del año".

"En el 2011, se basó en eso. El 2012 fue un año súper duro. Sólo había ganado una carrera antes de salir de Europa. Y luego ganó, creo, cuatro de forma consecutiva para enfrentarse a Fernando [Alonso] en esa última carrera en Brasil".

"Cuando llegamos al 2013, dominó por completo, y luego logró nueve victorias consecutivas, lo que para mí fue su año cumbre. Lo reunió todo y fue realmente excepcional ese año", finalizó.