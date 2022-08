Una conspiración Alonso-Webber-Briatore no sorprendería a Szafnauer

La situación de Oscar Piastri es el tema más candente del receso de verano de la Fórmula 1. El australiano, piloto de reserva y de la academia de Alpine, estaba destinado a ocupar el asiento que dejará Fernando Alonso a final de año para irse a Aston Martin.

Pero no parece que vaya a ser tan sencillo: el prometedor vigente campeón de la F2 fue anunciado por el equipo francés, pero él mismo desmintió cualquier acuerdo unas horas después al indicar que no correría para la estructura en 2023.

Desde aquel asombroso 2 de agosto, todo el mundo ha tenido su propia valoración de la situación, mientras que los entresijos, sobre todo los contractuales, permanecen en gran medida ocultos a los observadores y al público. Algunas teorías incluyen el hecho de que el caso involucra a dos jugadores que se conocen muy bien, a saber, el propio Alonso y Mark Webber, el manager de Piastri.

Dos amigos que, además, son muy cercanos a un tercer personaje muy conocido del paddock, que es Flavio Briatore, ex director de Renault en los años 2000 y manager durante mucho tiempo del español y el australiano. Algunos no dudan en sugerir que existe una connivencia entre estas tres personas en un intento de proteger sus intereses y/o de causar daño a la marca francesa.

Otmar Szafnauer, director de Alpine, fue interrogado sobre el tema en una larga entrevista para el diario español El Confidencial y cuando se le sugirió por la posible ingenuidad de su equipo ante los tres nombres mencionados, dijo: "¿Quiere decir que podrían haber compartido información entre ellos?"

Mark Webber y Fernando Alonso en 2010

Luego añadió: "Mira, no tengo constancia de ello, pero esto es Fórmula 1 y quizás si en un par de años alguien dice que tiene evidencia de información compartida, no me sorprendería. Siempre le digo a todo el mundo que en la Fórmula 1 debes actuar como si todo el mundo supiera todo. Que no hay secretos en estas cosas. Cuando a alguien le pides que no cuente nada, actúa como que todo el mundo lo sabe (risas). Y así he funcionado en mis negocios en la Fórmula 1 durante 25 años. Y si esto (compartir información entre los protagonistas) ha ocurrido, no debería sorprenderte".

En cuanto a si efectivamente las negociaciones entre Alonso y Aston Martin han estado en marcha desde hace varios meses, lo que explicaría la rapidez del español para ocupar el asiento que dejará vacío la próxima retirada de Sebastian Vettel, explicó: "Por todo lo que sé desde que estoy en la Fórmula 1, y teniendo en cuenta que estuve en Aston Martin el año pasado, podría decir que ya hubo conversaciones con Fernando el año pasado, o hace dos años, realmente... (Así que) sí, parece posible, no lógico, pero posible. Y probablemente..."