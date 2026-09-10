Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver las prácticas del GP de España de F1 en el Madring

El primer día de actividades del Gran Premio de España 2026 será una jornada que podría traer un duro aprendizaje para los 11 equipos de la Fórmula 1 al estrenar el nuevo circuito del Madring, un trazado semipermanente que ha generado diversas preocupaciones de los competidores, especialmente tras los ensayos de la Fórmula 3.

Durante los dos días de jornada de prueba de la categoría antesala hubo diversos incidentes y, si bien los jóvenes de la F3 pueden ser más propensos a estas situaciones por su experiencia, la realidad es que los propios competidores del Gran Circo han admitido que la pista será un reto técnico, pero también de conducción.

La jornada del viernes resultará crítica para comprender no solo las trayectorias sino además el desgaste de los neumáticos con las temperaturas que, como en Monza, serán elevadas por la parte final del verano europeo. Rodar el mayor tiempo posible será crítico para recolectar información de cara al sábado de clasificación y domingo de carrera.

Horarios del viernes del GP de España de F1 2026:

Práctica 1 - Viernes 11 de septiembre de 2026

México: 05:30h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 05:30h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 06:30h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 07:30h

Argentina: 08:30h

Uruguay / Chile / Paraguay: 08:30h

Práctica 2 - Viernes 11 de septiembre de 2026

México: 09:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 09:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 10:00h

Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 11:00h

Argentina: 12:00h

Uruguay / Chile / Paraguay: 12:00h

¿Cómo ver el GP de España de la F1 2026?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina.

Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

También lee: Fórmula 1 Qué esperar de la carrera más nueva de la F1 con el debut de Madring en el GP de España

El clima esperado en el GP de España en Madrid de la F1 2026

La Fórmula 1 volverá a tener días calurosos con la disputa del Gran Premio de España de este fin de semana en el MadRing sin posibilidad de lluvia desde la primera sesión del viernes hasta la carrera del domingo.

Para la jornada de prácticas se espera una máxima de 30 grados centígrados en el ambiente. El día de la clasificación podría alcanzar los 31 grados con el domingo igualando ese registro justo a la hora de la competencia.

También lee: Fórmula 1 Cinco cosas a tener en cuenta en el GP de España de F1