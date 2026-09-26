FIA sanciona a Colapinto por el choque en Bakú con Pierre Gasly y Lando Norris
Franco Colapinto tendrá que cumplir la sanción en la próxima carrera, el GP de Bahréin en Malasia.
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Foto de: Michael Potts / LAT images via Getty Images
Los comisarios de la FIA determinaron sancionar a Franco Colapinto con 10 segundos de penalización tras el accidente provocado durante la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino de Alpine llegó pasado a la frenada de la primera curva en el reinicio posterior al Safety Car, bloqueando sus neumáticos e impactando contra su coequipero Pierre Gasly, quien terminó arrastrando en la colisión a Lando Norris.
El incidente significó el abandono inmediato para los tres involucrados. Tras bajarse del monoplaza, Lando Norris se mostró sumamente crítico con las maniobras del argentino en pista:
"No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1", aseveró molesto el piloto británico de McLaren.
Por su parte, Franco Colapinto asumió completamente la responsabilidad de lo sucedido en la primera curva del trazado urbano sin poner excusas:
"Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre y también a Lando", concluyó el sudamericano tras la carrera.
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