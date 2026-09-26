Los comisarios de la FIA determinaron sancionar a Franco Colapinto con 10 segundos de penalización tras el accidente provocado durante la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino de Alpine llegó pasado a la frenada de la primera curva en el reinicio posterior al Safety Car, bloqueando sus neumáticos e impactando contra su coequipero Pierre Gasly, quien terminó arrastrando en la colisión a Lando Norris.

El incidente significó el abandono inmediato para los tres involucrados. Tras bajarse del monoplaza, Lando Norris se mostró sumamente crítico con las maniobras del argentino en pista:

"No lo he visto. Simplemente me sacaron de la carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer suspensiones por este tipo de cosas. Es una imprudencia. La gente debería ser suspendida porque eso no es conducir; eso no merece estar en la Fórmula 1", aseveró molesto el piloto británico de McLaren.

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Por su parte, Franco Colapinto asumió completamente la responsabilidad de lo sucedido en la primera curva del trazado urbano sin poner excusas:

"Simplemente un gran error. Bloqueé completamente con los neumáticos fríos y los frenos fríos y quedé fuera de control. No hay mucho más que decir aparte de pedirle disculpas al equipo, a Pierre y también a Lando", concluyó el sudamericano tras la carrera.