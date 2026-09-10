McLaren descarta usar su H-wing en el GP de España de F1

McLaren dejará de lado su concepto H-wing para el Gran Premio de España de este fin de semana en Madrid, aunque su versión del alerón trasero rotativo de Formula 1 está prevista para regresar en Bakú.

El equipo con sede en Woking había estado trabajando en su propia interpretación del alerón trasero, que gira 180 grados entre el Modo Curva y el Modo Recta, después de ver a Ferrari revelar su concepto durante los test de invierno. Tras un estreno retrasado, el equipo debutó con el nuevo alerón en los entrenamientos del Gran Premio de Hungría antes de probarlo de nuevo en Zandvoort. Finalmente lo utilizó en competición en el GP de Italia del pasado fin de semana.

Según todos los indicios, el sistema, que McLaren ha bautizado internamente como H-Wing, funcionó según lo previsto, con el mecanismo ayudando a reducir la resistencia en las rectas. Pero Motorsport.com entiende que McLaren mantendrá por ahora el sistema H-wing en su alerón de baja carga, en lugar de añadir retroactivamente el sistema a sus paquetes de mayor carga aerodinámica.

En el circuito de alta carga aerodinámica de Madring, que debuta este fin de semana, McLaren tiene previsto utilizar el nuevo alerón trasero introducido en Zandvoort, con llamativos endplates esculpidos.

Como los equipos tienen que decidir cuidadosamente cómo asignar sus recursos de producción, McLaren quiso centrarse en acelerar su concepto H-wing para Monza, donde la reducción de resistencia ofrece un beneficio de tiempo por vuelta mucho mayor que en circuitos más revirados. Por ello decidió no producir una versión del alerón de Zandvoort con el concepto H-wing.

McLaren utilizará en Madrid su alerón de Zandvoort, con placas terminales esculpidas. Photo by: Eric Le Galliot

El H-wing de Monza está ahora previsto que regrese en el circuito urbano de alta velocidad de Bakú a finales de septiembre, que también pone el énfasis en la velocidad punta y la eficiencia. Mientras tanto, el equipo planea producir más adelante otra iteración de su alerón de mayor carga aerodinámica, construida desde cero para incorporar el actuador del alerón trasero rotativo.

McLaren llega al fin de semana de Madrid como uno de los favoritos para luchar por la victoria en el desafiante circuito de 5,4 km, tras dos victorias de Lando Norris en los revirados circuitos de Hungarorung y Zandvoort.

El apodo H-wing es un guiño a la letra H del logo de Etihad que adorna la parte trasera del alerón trasero del MCL40. La letra H discurre a lo largo de la línea central donde está situado el actuador del modo recta del H-Wing. Sigue una tradición marcada por el famoso F-duct del equipo en 2010, que recibió su nombre por la F de Vodafone situada en el morro, donde se instaló el conducto.