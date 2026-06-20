Lewis Hamilton sorprende en la Semana de la Moda de Milán tras ganar con Ferrari en F1

El siete veces campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton ha hecho una aparición en la Semana de la Moda de Milán, asistiendo al desfile de moda masculina Primavera/Verano 2027 de Ralph Lauren solo unos días después de lograr su innovadora primera victoria en un gran premio para Ferrari en Barcelona.

Tomando asiento en la primera fila, Hamilton se unió a una exclusiva lista de invitados que incluía a los actores Colman Domingo, con quien copresidió la Met Gala en 2025, Tom Hiddleston, Henry Golding y Scott Eastwood.

Hamilton llevó una camisa de espiga de algodón y cachemira en beige pálido de aspecto utilitario de £1300, combinada con unos pantalones de lino de tiro alto de £620. Para complementar el look, el británico añadió un cinturón de cuero estilo Western trabajado a mano con una ornamentada hebilla de tres piezas en plata y oro, botas Chelsea marrón castaño y un collar de cadena de eslabones plateados, pendientes de diamante y varios anillos.

"Piloto de F1 a tiempo parcial y agricultor de Aura a tiempo completo", reaccionó un fan en Reddit, mientras otro añadió: "¡Ganando carreras, desfiles de moda y ¿una novia?! ¡Estamos totalmente de vuelta!"

"Llevando Ralph Lauren y levantando un trofeo entregado por Louis Vuitton", escribió otro fan, y alguien más publicó: "Parece que debería estar en un safari y no en un Ferrari."

Hamilton ha sido fundamental para convertir la entrada del paddock de Fórmula 1 en una pasarela y, como resultado, ha trabajado con algunas de las marcas de moda más importantes a lo largo de su exitosa carrera.

Durante una entrevista con Vogue France antes de la temporada 2026 de F1, Hamilton explicó por qué es tan "intencional" con sus elecciones de moda. "Sí me gusta ser realmente intencional y reflexivo con lo que llevo puesto", dijo. "Creo que es una buena oportunidad con tu estilo de servicio para, de alguna manera, elevar el talento emergente y prometedor. Hay muchísimos diseñadores increíbles.

"Contar historias es muy importante. Con eso, luego puedes contar una historia con lo que llevas puesto. También es una oportunidad para mostrar causas importantes."