Hamilton no se quiere castigar por su error en Singapur

Lewis Hamilton derrapó en línea recta y se estrelló contra la barrera mientras perseguía a Carlos Sainz poco después de la mitad de la distancia en la lucha por la tercera posición.

El de Mercedes pudo reiniciar la marcha, pero su alerón delantero quedó dañado y se vio obligado a entrar a los pits para cambiar la pieza.

El británico combinó la parada con un cambio de neumáticos, pero todo el episodio le costó mucho tiempo y le hizo caer de la cuarta a la novena posición. Finalmente terminó la carrera en la misma plaza.

"Sabía que todo había terminado a partir de ese momento", dijo Hamilton al ser preguntado por Motorsport.com sobre el error. "Pero estas cosas pasan. No voy a castigarme por un error”.

"Creo que las condiciones eran muy complicadas para todos, y creo que nuestro coche, sean cuales sean los problemas que tenemos con este coche, se magnifican en la lluvia cuando está mojado. Un coche muy, muy difícil de conducir en la lluvia".

Preguntado por si al igual que Max Verstappen perdió el control cuando el coche el fondo golpeaba, dijo: "Realmente no lo sé. Lo comprobaré con los datos".

"No quiero echarle la culpa a eso, pero el fondo del coche estaba golpeando mucho, y obviamente tenía el bloqueo. Así que no sé de dónde vino el bloqueo".

Hamilton pensó inicialmente que había salido sin daños en el alerón.

"Durante las primeras curvas parecía normal, y luego eventualmente empezaron a aparecer chispas, y creo que entonces simplemente falló".

La carrera de Hamilton empezó a torcerse en el arranque, cuando perdió con Sainz en la primera curva. Dijo por radio que le habían empujado, pero insistió en que no estaba intentando que el español fuera penalizado.

"Está bien", dijo. "Es una carrera. La única razón por la que lo mencioné es porque no quería que nadie pensara que me había salido de la pista, porque hay un bolardo en el extremo derecho, pero en realidad me vi obligado a abrirme, así que esa fue la única razón."

La maniobra de Sainz hizo que Hamilton se quedara atrapado detrás del piloto de Ferrari, y se quedó frustrado al perder el contacto con los líderes Sergio Pérez y Charles Leclerc.

"Sí, la salida fue difícil, y luego, obviamente, quedé atascado detrás de Carlos. No sé por qué era tan lento. Pero, obviamente, no era lo suficientemente rápido como para pasarle en estas condiciones, y luego simplemente quedé detrás de él.

"Creo que podría hacer tiempos similares a los de los chicos de delante, pero como estaba atascado detrás de él, no he podido. Creo que si hubiera sido tercero me habría mantenido con los de delante".

Hamilton también explicó un mensaje al equipo al principio de la carrera, cuando dijo "ya les comenté de estos neumáticos" y se quejó de la falta de agarre.

"Hice vueltas a la parrilla con los [intermedios] usados , y puse los nuevos [inter], y fue terrible. Tuvieron que pasar varias vueltas para que subieran las temperaturas. Y por alguna razón no podemos disparar nuestros neumáticos tan rápido como los demás.

"Tanto en mojado como en slicks. Así que no entendemos muy bien por qué sucedió. Pero tal vez haya algo en términos de temperaturas, porque luego en la tanda larga en seco teníamos una buena longevidad".

Cuando se le preguntó si veía algún aspecto positivo del fin de semana, dijo: "El coche ha tenido sus momentos este fin de semana, en los que no ha ido demasiado mal, creo. Este coche es un poco imprevisible.

"Creo que hay cosas positivas que sacar de este fin de semana. Es una pena no haber conseguido ningún punto para el equipo. Creo que hemos conseguido tres puntos para el equipo. Pero lo aceptaremos".