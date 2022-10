Leclerc sorprendido por el desempeño de Pérez en Singapur

Charles Leclerc parecía dispuesto a atacar por el liderato contra Sergio Pérez tras el último periodo de coche de seguridad de la carrera de Marina Bay en Singapur.

Pero, a pesar de seguir a Pérez durante varias vueltas una vez que se activó el DRS, e incluso estuvo a punto de intentar un adelantamiento en un momento dado, su ataque se quedó en nada una vez que el mexicano de Red Bull Racing salió del alcance del monegasco.

Mientras Pérez presionaba para intentar abrir una ventaja que le permitiera cubrir cualquier posible penalización posterior a la carrera por su infracción de las normas del coche de seguridad, Leclerc no tenía para responder.

Esa mejora en el ritmo resultó ser crucial para Pérez, ya que más tarde se le impuso una penalización de cinco segundos por quedarse a más de 10 coche de distancia del coche de seguridad y, si no se hubiera desmarcado, Leclerc habría heredado la victoria.

Hablando de esa fase de la carrera, Leclerc dijo que, una vez que Pérez se puso en marcha, sus neumáticos le dieron una gran ventaja.

"Me sorprendió bastante porque, en cuanto perdí el DRS, creo que fue exactamente en el momento en que también los neumáticos de Checo empezaron a funcionar correctamente", dijo. "Desafortunadamente, entonces lo perdí un poco”.

"Pero sí, antes de eso, todo estaba realmente al límite. Quiero decir, en el aire sucio, en condiciones como estas, el más mínimo error, lo pagas caro. Así que cometí algunos errores.

"Sólo intentaba estar lo más cerca posible porque tenía que hacer básicamente los adelantamientos en la recta.

"No podía ir realmente a la zona de frenado y frenar más tarde porque no sabía realmente cómo estaba la pista por el interior y no quería correr ese riesgo.

"Tuve una vuelta en la que estuve muy cerca. Y realmente pensé en ir por el interior y frenar más tarde. Pero para mí, no valía la pena. Así que estaba esperando la oportunidad adecuada. Pero por desgracia no llegó al final".

Charles Leclerc, Ferrari, 2nd position, with Sergio Perez, Red Bull Racing, 1st position, in Parc Ferme Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc sugirió que el rendimiento del Ferrari frente al Red Bull en el GP de Singapur demostró que eran más rápidos en diferentes etapas de los stints.

"Hay cosas que podemos analizar de esta carrera, porque Red Bull parece ser muy, muy bueno después de seis/siete vueltas, y nosotros somos muy, muy buenos en las primeras seis/siete vueltas".

Las esperanzas de Leclerc de ganar desde la pole se vieron perjudicadas en la salida cuando hizo una mala maniobra de salida y se quedó detrás de Pérez.

Preguntado por lo sucedido, Leclerc dijo: "Todavía no lo sé. Si he cometido un error en mi forma de hacer las cosas, o si es otra cosa, tendremos que analizarlo".

"Lo único que sentí es que se me fueron un poco las neumáticos, y lo perdí, y vi que Checo tuvo una salida increíble. Así que sí, así sucedió".