Hamilton y su cambio de ingeniero en Ferrari: "Una decisión difícil de tomar"

Lewis Hamilton afirma que separarse de su ingeniero de carreras Riccardo Adami fue "una decisión muy difícil de tomar" antes de la temporada 2026 de Fórmula 1.

La primera campaña de Hamilton como piloto de Ferrari fue quizás la más dura de su larga y brillante carrera en la F1, debido a la evidente falta de química en su comunicación con Adami.

El mes pasado, la Scuderia anunció que Adami "pasaría a desempeñar una nueva función como director de la Academia de Pilotos y de Pruebas de Coches Anteriores de la Scuderia Ferrari".

"Obviamente, fue una decisión muy difícil de tomar", comentó Hamilton en Baréin. "Estoy muy agradecido por todo el esfuerzo que hizo el año pasado y por su paciencia, y, ya sabes, fue un año difícil para todos nosotros".

Durante las pruebas de Barcelona, Hamilton contó con la ayuda de Bryan Bozzi, que normalmente trabaja con su compañero de equipo en Ferrari, Charles Leclerc, y que seguirá junto al monegasco este año.

A partir de Baréin, Hamilton trabajará con Carlos Santi, antiguo ingeniero de carrera de Kimi Raikkonenen Ferrari. Se trata de una solución provisional; aún no se ha decidido si Santi completará la temporada.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto: Ferrari

"Al principio de la temporada, habrá otro cambio, trabajaremos con alguien nuevo, eso es lo que hay que esperar. Lo ideal sería empezar la temporada con gente con la que has trabajado durante varias temporadas y que ha pasado por todo tipo de situaciones", añadió el siete veces campeón del mundo. "Pero, por el momento, esta es la situación en la que nos encontramos.

Es una situación que también me afecta a mí, intento hacerlo lo mejor posible, estamos intentando hacerlo lo mejor posible".

Hamilton habló después de pilotar el Ferrari SF-26 en la sesión inaugural de los test de pretemporada en Baréin, donde marcó el cuarto mejor tiempo con 1m36.433s, exactamente un segundo por detrás del tiempo de referencia de Max Verstappen. Completó un total de 52 vueltas.