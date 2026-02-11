Pat Symonds y Cadillac: “La mala prensa de Checo Pérez es inmerecida”

Pat Symonds llegó a Cadillac como el consulto ejecutivo de ingeniería para ayudar al desarrollo del monoplaza del equipo americano en el 2026 y, tras casi un año de labores juntos los test en Bahréin revelarán la realidad sobre la verdadera posición del primer coche que conducirá Sergio Pérez.

Symonds ha tenido que trabajar durante los últimos meses con Checo Pérez, esto desde que se anunció la incorporación del mexicano como el primer piloto de la escudería y para el ingeniero ha sido toda una revelación la experiencia que puede aportar el mexicano.

El consultor destacó en el primer día de pruebas en Bahréin que la decisión de contratar al expiloto de Red Bull lo ha dejado satisfecho y que, en su perspectiva personal, las cosas que se habían dicho sobre él luego de la complicada temporada 2024 fueron inmerecidas, un argumento que ya han señalado varios detractores del mexicano luego de que ni Liam Lawson o Yuki Tsunoda pudieron sacarle provecho al Red Bull junto a Max Verstappen.

“Trabajé con Valtteri antes, en Williams. Realmente me gustó trabajar con él. Es un piloto muy competente, muy rápido y con una gran retroalimentación”, señaló Symonds.

Sergio Pérez, Cadillac Photo by: Cadillac Communications

“No conocía a Checo Pérez y ha sido muy bueno. Incluso en esa primera sesión de simulador, escuchar lo que tenía que decir, la verdad es que me impresionó mucho”.

“Checo ha tenido algo de mala prensa en los últimos dos años y, para mí, es inmerecida. Es un piloto muy competente, ha ganado carreras, sabe lo que hace”, expresó el asesor técnico apuntando que “tenemos una gran alineación” lo cual incluye a Zhou Guanyu como piloto de pruebas.

Pérez ha sido el piloto que ha trabajado con el equipo desde que su contratación se anunció a mediados del año pasado. El mexicano realizó un primer test con un Ferrari de 2023 en Italia para iniciar los preparativos de adaptación de la escudería, mientras que fue el encargado de revisar los sistemas en un shakedown en Silverstone los primeros días del 2026.

Ahora, en Bahréin tiene un calendario dividido junto con Bottas en cada una de las tres sesiones.