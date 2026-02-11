El motor de Mercedes está en el centro de atención al inicio de los test de Fórmula 1 en Bahréin. Aunque Toto Wolff enfatizó que Red Bull es la referencia en su opinión, eso no cambia el hecho de que los rivales están trabajando en planes para que se ajusten los controles de la relación de compresión antes del comienzo de la temporada.

Los rivales están instando a la FIA a modificar los procedimientos, ya que Mercedes cumple con la relación 16:1 durante las pruebas estáticas a temperatura ambiente, pero puede alcanzar una relación más alta cuando el motor está en funcionamiento en pista. Al igual que el jefe de equipo de Williams, James Vowles, Wolff subraya que todos los motores Mercedes son completamente legales, aunque ya no descarta categóricamente la posibilidad de una intervención.

"Estoy un poco más confundido en las últimas semanas sobre cómo se llegó al punto de que de repente se convirtiera en un tema, porque hasta el viernes pasado tenía la impresión de que las cosas no cambiarían", dijo Wolff.

Consultado sobre si desde el viernes pasado tiene la impresión de que una intervención de la FIA podría ser inminente, Wolff declaró a los medios, incluido Motorsport.com: "Bueno, leí un artículo de un sitio web italiano que decía que las cosas iban a cambiar, ¡así que pensé que deberíamos saberlo!".

Aunque ese último comentario fue hecho con una sonrisa, el tono de Wolff en Bahréin tuvo un trasfondo serio. El tenor de su mensaje fue diferente al que había mostrado cuando habló con la prensa durante la presentación de Mercedes. En ese momento, el austríaco dijo que los otros fabricantes necesitaban "ponerse las pilas", pero esta vez admitió que Mercedes está "jodido" si el resto se une.

"No son solo los equipos, necesitás los votos del organismo rector y necesitás los votos del titular de los derechos comerciales, y si deciden compartir una opinión y una agenda, entonces estás jodido.

Toto Wolff, Mercedes Photo by: Hector Vivas / Getty Images

"Creo que el tipo de presión de los otros fabricantes de motores ha aumentado enormemente en los últimos meses. Me refiero a reuniones secretas, cartas secretas a la FIA, aunque obviamente ya no existe nada secreto en este punto. Y eso nos ha llevado a esta situación".

Se requiere una supermayoría en el Comité Asesor de Unidades de Potencia para cualquier intervención, lo que significa cuatro de los cinco fabricantes de motores, además de la FIA y la FOM. La pelota está ahora en el campo de la FIA y, en ese sentido, Wolff ya no descarta ningún escenario.

"Este deporte está lleno de sorpresas, así que nunca hay una situación en la que puedas decir que estás seguro de algo. Durante todo el proceso, cuando diseñas un motor, mantienes a la FIA muy cerca de las decisiones que tomas, y eso es lo que hicimos.

"Y hemos tenido todas las garantías de que lo que hicimos estaba de acuerdo con el reglamento. Ni siquiera estamos hablando de una enorme ganancia de rendimiento, si es que la hubo, pero creo que todos nuestros competidores se sintieron un poco agraviados y presionaron a la FIA durante mucho tiempo".

¿Pueden Mercedes y sus equipos cliente correr en Melbourne si la FIA interviene?

Si la FIA ajusta los procedimientos de medición —ya sea midiendo un motor en caliente o utilizando sensores mientras está en funcionamiento— la pregunta clave es si los cuatro equipos impulsados por Mercedes podrán participar en el Gran Premio de Australia.

La fecha de homologación de todos los motores 2026 es el 1° de marzo y, dado el largo tiempo de desarrollo necesario para realizar cambios en un motor, casi no hay margen para modificaciones, especialmente en aspectos fundamentales.

George Russell, Mercedes Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

"Bueno, si se convierte en un reglamento, tenés que cumplirlo. Y si no podés cumplirlo, entonces la FIA tiene que presentar algún tipo de solución para ajustarlo, y eso para nosotros no está claro.

"Por supuesto, desarrollás un motor durante mucho tiempo y tenés plazos de producción, y si te dicen que no podés operar el motor de la manera en que lo desarrollaste, eso podría ser bastante perjudicial para el rendimiento".

Sin embargo, Wolff rechaza los rumores de que Mercedes emprendería acciones legales en tal caso.

"No existe ningún escenario en el que vayamos a demandar a nadie. En la Fórmula 1, en mi opinión, es más esencial que nunca saber cuáles son las reglas, pero la ingeniosidad en ingeniería siempre es respetada, y por eso siempre respetamos la gobernanza del deporte. Si la gobernanza del deporte decide cambiar las reglas, ya sea en contra de nuestra posición o a favor de nuestra posición, simplemente tenemos que aceptarlo".

Juegos políticos por "solo unos pocos caballos"

Para concluir, Wolff deja claro que, en su opinión, la relación de compresión no es un gran factor diferenciador de rendimiento y que las historias sobre 10 a 13 caballos y varias décimas por vuelta no se ajustan a la realidad.

"Son solo unos pocos caballos. En Inglaterra dirían un par, lo que es más bien dos o tres. Así que el riesgo es casi insignificante de que marque una gran diferencia a lo largo de un gran premio. Se trata más de cuál es el precedente que estamos estableciendo, cuáles son las complicaciones de introducir una nueva regla, cómo la controlas, de qué manera la ajustas si sientes la necesidad de ajustarla, cómo influirá en el ADUO, el sistema de equilibrio de motores.

"Porque después de seis carreras, cualquiera que crea que está en ADUO y tiene la posibilidad de recuperar terreno podría empezar inmediatamente a mirar la relación de compresión y desarrollar el motor de una manera completamente diferente, porque sabés que después de la sexta carrera tenés la posibilidad de cambiar tu motor. Así que el tipo de consecuencias desconocidas son inmensas e incuantificables".