Hamilton: "Los nuevos F1 son más divertidos de manejar que los de eras anteriores"

La amplia experiencia de Lewis Hamilton en la Fórmula 1 lo coloca en una posición ideal para evaluar la nueva generación de coches, y hasta ahora está disfrutando lo que conduce.

El siete veces campeón del mundo de F1 afronta la quinta gran revisión reglamentaria de su carrera y a menudo se ha mostrado muy expresivo sobre qué era de coches ha preferido para competir, especialmente después de la exigente experiencia durante el período del efecto suelo entre 2022 y 2025.

Quizás esto alimente la visión positiva de Hamilton sobre la nueva generación de coches de F1, que la semana pasada realizaron su debut oficial en pista durante el shakedown de Barcelona, donde el piloto británico estuvo presente para probar el SF-26 de Ferrari tras un día de filmación en Fiorano luego de su lanzamiento la semana pasada.

Hamilton, que marcó de manera no oficial la vuelta más rápida del shakedown con un tiempo de 1m16.348s y contribuyó al total de 444 vueltas de Ferrari en el Circuit de Barcelona-Catalunya junto a su compañero de equipo Charles Leclerc, afirma que los nuevos coches de F1 son más agradables de manejar porque son más indulgentes que la estabilidad al límite que caracterizaba a los coches de efecto suelo.

"Esta generación de coches es en realidad un poco más divertida de manejar", le dijo Hamilton a F1 TV tras el shakedown de Barcelona. "Es sobrevirador, nervioso y desliza, pero es un poco más fácil de controlar. Diría sin duda que es más disfrutable.

"Pero, por supuesto, todavía tenemos trabajo por hacer para mejorar, como todo el mundo. Aun así, creo que hemos tenido muy buenas reuniones de análisis. Todo el mundo está realmente concentrado. Siento de verdad la mentalidad ganadora en cada una de las personas del equipo más que nunca. Así que es algo positivo".

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Ferrari

Los comentarios de Hamilton llegaron después de una evaluación optimista del programa de shakedown de Ferrari, que incluyó el inusual plan de rodar en condiciones de lluvia el martes. Red Bull fue el único equipo que se unió a Ferrari en pista una vez que apareció la lluvia, pero el británico estaba ansioso por experimentar el SF-26 en mojado, después de la "muy dura" curva de aprendizaje que supuso su primera experiencia bajo la lluvia con un Ferrari, que se dio en el Gran Premio de Australia del año pasado.

"Ha sido una semana realmente disfrutable, sinceramente. Creo que de mi lado hubo una enorme cantidad de trabajo durante el invierno, y también lo que el equipo ha hecho en ese período para realizar cambios de cara al test es positivo", explicó.

"Fue un comienzo de semana un poco inusual cuando probamos y tuvimos un día completamente mojado, algo que normalmente no elegirías, pero el año pasado llegué a la primera carrera y el domingo de la carrera real fue la primera vez que había manejado el Ferrari, y fue una carrera muy dura. Así que fue bueno tener esa experiencia y adquirir ese conocimiento.

"Y luego, simplemente ver el kilometraje que hemos podido completar en los últimos días, gracias al enorme trabajo de toda la gente en la fábrica, por lo cual estoy realmente agradecido, porque tener consistencia, no tener problemas…

"Por supuesto, siempre hay pequeñas cosas, pero en realidad no tuvimos momentos de inactividad, aunque estoy seguro de que quizás puedan aparecer en las próximas semanas, pero por lo demás han sido un par de días realmente, realmente sólidos.

"Y en cuanto a comprender el auto y el balance, tenemos mucha menos carga aerodinámica que en años anteriores".