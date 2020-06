Hamilton pasó a la acción y asistió a marcha por la igualdad racial

El piloto Lewis Hamilton ha alzado la voz durante las últimas semanas para mostrar su apoyo a la lucha contra la discriminación racial. Este sábado, sus palabras pasaron a la acción cuando asistió en Londres a una manifestación.

“Fui a Hyde Park hoy por la protesta pacífica y estaba muy orgulloso de ver a tantas personas de diversas razas y orígenes, que apoyaban este movimiento. Me enorgullecía estar allí reconociendo y apoyando el movimiento Black Lives Matter y mi herencia negra. Estaba feliz de ver a personas de todas las edades, luciendo carteles de Black Lives Matter y diciéndolo tan apasionadamente como yo”, escribió el piloto de Mercedes en su cuenta de Instagram donde subió videos y fotografías de la protesta.

En su mensaje en las redes sociales reconoció el papel que manifestantes “blancos” tuvieron a favor durante las diversas movilizaciones en Reino Unido durante el fin de semana.

“También me alegró ver tantos partidarios blancos por ahí en nombre de la igualdad para todos. Fue realmente conmovedor. Me siento extremadamente positivo de que vendrá un cambio, pero no podemos parar ahora”.

