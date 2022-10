Por qué Haas protestó contra "Checo" Pérez y Alonso en Austin

Las protestas se debieron a que Kevin Magnussen recibió tres veces la bandera negra y naranja por daños en un endplate en el transcurso de esta temporada, a pesar de que el equipo explicó a la FIA que, gracias a su diseño, un endplate suelto no se desprendería del coche.

En Austin, Sergio Pérez sufrió daños en el alerón delantero en la primera vuelta, lo que provocó que el endplate saliera volando poco después.

Mientras tanto, después de que Fernando Alonso lograra seguir en carrera pese al contacto con Lance Stroll y a un roce con el muro, su espejo lateral derecho se lo vio suelto durante muchas vueltas.

Haas se puso en contacto con la dirección de la carrera, pero no se tomó ninguna medida, y el espejo terminó por salir volando. Alonso continuó y finalmente finalizó séptimo.

Haas protestó contra ambos coches por considerar que estaban corriendo en condiciones inseguras. La protesta de Pérez fue desestimada porque la FIA decretó que al haber perdido el endplate, el alerón era seguro.

Sin embargo, la protesta de Alonso fue confirmada, ya que la FIA reconoció que no se debería haber permitido que el coche corriera con el espejo retrovisor suelto, lo que suponía un peligro potencial para los demás coches, ni tampoco sin el espejo, lo que comprometía la visión trasera de Alonso.

Alonso fue penalizado con 30 segundos, lo que ascendió a Magnussen del noveno al octavo puesto.

"No estoy apuntando a nadie", dijo Steiner a Motorsport.com. "Para mí, tiene que ser coherente. La FIA es el regulador y tiene que ser consistente".

"Si falta un espejo y la norma dice que tienes que tener dos espejos, ¿por qué puedes decir que hemos tenido un accidente y que sólo hay uno? Hay que tener dos".

"A veces está bien, a veces no está bien. Tenemos que encontrar la manera de que esté bien o no, que sepas lo que estás haciendo, y eso es lo que intentamos averiguar, si es consistente o no".

Fernando Alonso, Alpine A522 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Al menos trabajamos en el futuro. Conducir sin espejo, en nuestra opinión, en el reglamento dice que tienes que tener dos espejos, es bastante simple. Quiero decir, había un espejo, cómo lo perdió no me importa".

"Lo vimos ondear, y entonces debería recibir una bandera negra y naranja, y luego salió volando. Y entonces debería ser descalificado porque no tiene equipo de seguridad. Es lo mismo que si se te sube el reposacabezas, tienes que salir".

En cuanto al alerón de Pérez, Steiner destacó una aparente anomalía, ya que si se retiene un endplate, puede dar lugar a una bandera negra y naranja, pero si sale volando poco después del contacto, el piloto se libra de la penalización.

"En el alerón delantero, es como si se midiera de dos maneras. Si lo pierdes, estás bien. Pero si sale volando, pero les dices que no se cae, no estás bien. Esa es la diferencia".

"Hay diferentes formas de hacer estas alas delanteras y hemos elegido una forma segura de que no salga volando en absoluto. Será más seguro hacerlo volar que mantenerlo puesto".

Magnussen estuvo de acuerdo en que lo que su equipo quiere ver es una toma de decisiones coherente por parte de la FIA.

"Tienen que ser coherentes", dijo el danés a Motorsport.com. "Entiendo perfectamente el argumento de que estas piezas pueden salir volando y ser peligrosas, pero si me van a poner una bandera negra y naranja, tres veces este año, de forma consistente, entonces es muy frustrante ver a la gente que tiene piezas sueltas en sus coches hoy, y no recibir la negra y naranja".

"Simplemente no lo entiendo. Quiero decir, estas carreras cuando tenía la bandera negra y naranja, podríamos haber anotado puntos. Y eso podría haber sido posiciones en el campeonato de constructores, que vale mucho dinero, y en realidad es perjudicial para nuestro futuro como equipo".

