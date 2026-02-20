Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Haas advierte el desafío que será tener una carrera sprint tan pronto en la F1 2026

Oliver Bearman y el jefe de Haas, Ayao Komatsu, dicen que la carrera sprint de China será un "gran desafío" bajo las nuevas reglas de F1 para 2026.

Lydia Mee Ronald Vording
Publicado:
Oliver Bearman, Haas F1 Team

El piloto de Fórmula 1 de Haas, Oliver Bearman, calificó la carrera sprint de China como "optimista" mientras los pilotos y equipos trabajan para adaptarse a la nueva reglamentación de 2026.

La segunda ronda de la temporada 2026 en China contará con la primera carrera sprint del año, lo que significa que los pilotos solo tendrán una sesión de práctica para prepararse.

Si bien los equipos pudieron participar en el shakedown de Barcelona del 26 al 30 de enero, además de los dos bloques de tres días de pruebas en Bahréin, el piloto británico explicó que tener una carrera sprint tan temprano en la temporada pone aún más importancia en estar listos cuando lleguen al inicio del campeonato en Australia.

"Exactamente. Creo que ese es el miedo de todos de cara al comienzo del año. Creo que un fin de semana sprint en la Ronda 2, en medio de un cambio reglamentario tan grande, es un poco optimista, pero veremos qué se nos ocurre", dijo Bearman a los medios en Bahréin cuando Motorsport.com le preguntó cuánto más complicado será un fin de semana con carrera sprint.

"Aún más importante asegurarnos de que estemos listos desde Australia al principio, para poder poner en práctica esos aprendizajes, y sin duda el simulador será fundamental para asegurarnos de que estemos a la altura desde el inicio en China; de lo contrario, las diferencias van a ser enormes en la clasificación sprint".

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Sona Maleterova / Getty Images

El jefe del equipo Haas, Ayao Komatsu, también afirmó que el fin de semana con carrera sprint será un "gran desafío".

"Oh, eso va a ser un gran desafío, hombre", dijo en Bahréin. "Sí, Shanghái, no estoy deseando que llegue, no puedo decir que esté deseando que llegue. Una hora de práctica, prepararse para la clasificación sprint, eso va a ser un gran desafío.

"Es lo mismo para todos, pero es paso a paso. Como dije, creo que tuvimos una preparación decente, aprendiendo cosas, y ahora tenemos que comprimir todo, refinar los procedimientos, la precisión de todo, para prepararnos para un fin de semana de carrera normal.

"Haremos un fin de semana de carrera normal en Melbourne, ojalá esté seco, y luego vamos a Shanghái, que es fin de semana sprint, así que la curva de aprendizaje será empinada, pero es igual para todos".

Información adicional por Jake Boxall-Legge.

Más de la Fórmula 1:

Share Or Save This Story

Artículo previo La FIA está abierta a "ajustes" en las reglas de la F1 2026 tras las quejas de los pilotos

Top Comments

More from
Lydia Mee

Lando Norris modera las expectativas de McLaren para 2026: "Estamos un poco por detrás"

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Lando Norris modera las expectativas de McLaren para 2026: "Estamos un poco por detrás"

Verstappen responde a los rumores de su retiro ante las críticas de los coches 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Verstappen responde a los rumores de su retiro ante las críticas de los coches 2026

Por qué habrá una avalancha de mejoras al inicio de temporada, según Fred Vasseur

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Por qué habrá una avalancha de mejoras al inicio de temporada, según Fred Vasseur
More from
Oliver Bearman

Adelantar con los nuevos coches de F1 parece "difícil", advierte Ocon

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Adelantar con los nuevos coches de F1 parece "difícil", advierte Ocon

Un "grave problema" frena a Haas a mitad de los test privados

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Un "grave problema" frena a Haas a mitad de los test privados

Haas encuentra un problema de fiabilidad "más serio" en Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
Haas encuentra un problema de fiabilidad "más serio" en Barcelona
More from
Haas F1

Ocon responde a la evaluación de Komatsu sobre su 2025 en F1

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Ocon responde a la evaluación de Komatsu sobre su 2025 en F1

Gasly invita a no perderse la largada de la F1 en Australia: "podría ser memorable"

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Bahrein
Gasly invita a no perderse la largada de la F1 en Australia: "podría ser memorable"

El extraño rumor que Ocon vivió como "un insulto" en los test de Barcelona

Fórmula 1
Fórmula 1
Test de pretemporada en Barcelona
El extraño rumor que Ocon vivió como "un insulto" en los test de Barcelona

Últimas noticias

Checo Pérez tras su último test con Cadillac: "Sabíamos sería un inicio duro"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Checo Pérez tras su último test con Cadillac: "Sabíamos sería un inicio duro"

Haas advierte el desafío que será tener una carrera sprint tan pronto en la F1 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Haas advierte el desafío que será tener una carrera sprint tan pronto en la F1 2026

La FIA está abierta a "ajustes" en las reglas de la F1 2026 tras las quejas de los pilotos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
La FIA está abierta a "ajustes" en las reglas de la F1 2026 tras las quejas de los pilotos

Leclerc lidera la mañana del viernes de la F1 en Bahréin; Checo Pérez termina lejos

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Leclerc lidera la mañana del viernes de la F1 en Bahréin; Checo Pérez termina lejos