Análisis
Fórmula 1 Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)

Cómo el nuevo alerón trasero móvil de Ferrari ayuda también al frenar

La innovación que reveló Ferrari el jueves en Bahréin con un alerón trasero que se voltea no solo sirve para las rectas, sino que también funciona a la hora de la frenada.

Franco Nugnes
Franco Nugnes
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el alerón móvil invertido de Ferrari visto el jueves en el SF-26 con Lewis Hamilton es una solución experimental, por lo que no es seguro que vuelva a verse en el monoplaza rojo y, por el momento, debemos conformarnos con las cinco vueltas que dio el siete veces campeón del mundo por la mañana.

Después de haber recopilado los datos necesarios, fue desmontado y desapareció de escena. Pero la aparición de la inédita solución del coche rojo ha llamado la atención del paddock y hay quien ha admitido que la idea del Cavallino será evaluada en el CFD de algunos equipos rivales.

La Scuderia, bajo la gestión técnica de Loic Serra, se está distinguiendo por algunas soluciones refinadas que dan la pauta de la sofisticación aerodinámica que se observa en el paquete de novedades llevado a la segunda sesión de test en Bahréin.

El miércoles había generado debate el debut del FTM (sigla que define el Flick Tail Mode), es decir, el pequeño flap que se ha montado delante del escape central: es un pequeño elemento pensado como una prolongación de los estrechos apéndices que han surgido a los lados de la estructura deformable trasera, con el objetivo de aprovechar el soplado de los gases de escape y utilizar el aire más caliente para mejorar la extracción del flujo del difusor e incrementar la eficiencia del perfil principal del alerón trasero.

Esta solución no se toca porque ha dado excelentes resultados en las comprobaciones y porque el FTM ha sido instalado aprovechando una elección de diseño que lo hace legal: no se pueden insertar elementos aerodinámicos en voladizo a más de 60 mm del eje trasero. Ferrari estudió esta idea en la fase de proyecto, por lo que difícilmente otros podrán copiarla al no contar con los criterios de homologación necesarios para obtener el visto bueno de la FIA.

Distinto es el caso del alerón móvil invertido: Ferrari ha revolucionado el concepto de DRS al que estábamos acostumbrados. Ha eliminado el pivote central que controla el movimiento de los dos flaps, para introducir el servomando hidráulico en los endplates laterales. Gracias a esta elección ha sido posible generar dos perfiles alares que se giran 270 grados, con un movimiento exclusivo.

Dos fueron los objetivos analizados en el experimento realizado en Sakhir: fue posible diseñar flaps que en posición cerrada aseguran carga en las curvas lentas, mientras que con el volteo del perfil se busca hacerlo entrar en pérdida, tal vez limpiando la estela del coche rojo para reducir la resistencia al avance.

Este es el resultado que todos los equipos buscan en el alerón trasero, pero es lícito pensar que la solución del Cavallino pueda resultar muy útil no solo en recta sino también al inicio de la frenada, es decir, en la fase crítica de estos monoplazas ágiles que, debido a la reducida carga aerodinámica, tienden a bloquear las ruedas en frenada.

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

En el momento en que el comando de los flaps devuelve los dos elementos en la rotación de retorno de 270 grados es posible tener una especie de “paracaídas” abierto que puede ayudar en la primera fase de la frenada, con una superficie expuesta mayor.

En los otros monoplazas hemos observado un repentino hundimiento de la parte trasera cuando se cierra el alerón móvil: no se puede descartar que la solución de Ferrari haga que la parte trasera de la SF-26 sea menos sensible a un comando que sería on-off.

Entre los críticos hay quien ha observado que en la rapidísima rotación los dos elementos podrían salirse de las dimensiones fijadas por la caja reglamentaria del alerón trasero. El concepto, en cualquier caso, ha abierto un camino diferente que difiere de la idea de Alpine, que baja los flaps móviles en lugar de levantarlos para anular la incidencia como, en general, han hecho los demás.

Por lo tanto, hay una tercera vía: descubriremos si encontrará una aplicación concreta o si quedará solo como un curioso experimento…

Share Or Save This Story

Artículo previo

Top Comments

Caso motores F1: Por qué Mercedes es el gran ganador con la votación de sus rivales

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Caso motores F1: Por qué Mercedes es el gran ganador con la votación de sus rivales

Las modificaciones al Red Bull RB22 que muestran cómo ha adelgazado en los laterales

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Las modificaciones al Red Bull RB22 que muestran cómo ha adelgazado en los laterales

Por qué el motor Mercedes es legal según la FIA, pero los rivales aún pueden revertirlo

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Por qué el motor Mercedes es legal según la FIA, pero los rivales aún pueden revertirlo
Leclerc lidera la mañana del viernes de la F1 en Bahréin; Checo Pérez termina lejos

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Leclerc lidera la mañana del viernes de la F1 en Bahréin; Checo Pérez termina lejos

Cómo funciona el alerón trasero de Ferrari F1 que gira 180 grados y por qué es legal

Fórmula 1
Fórmula 1
Tes de pretemporada en Bahrein (Semana 2)
Cómo funciona el alerón trasero de Ferrari F1 que gira 180 grados y por qué es legal

La advertencia para Hamilton: Por qué Ferrari es una "máquina de triturar" talentos

Fórmula 1
Fórmula 1
La advertencia para Hamilton: Por qué Ferrari es una "máquina de triturar" talentos

