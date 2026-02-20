Tras la primera acción en pista de la Fórmula 1 de 2026, las reacciones de los pilotos con la maquinaria de especificación 2026 han sido mixtas. Lando Norris y George Russell se han mostrado positivos, mientras que Max Verstappen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton han sido más críticos.

El piloto de Red Bull incluso dijo que los pilotos que son positivos cabrían en una pequeña "carpa fácil de montar" y que aquellos con objeciones forman un campamento más grande. Tras ese comentario, Norris también reconoció que no es, a su juicio, la forma más pura de competición.

Al igual que la propia F1, la FIA desconfía de una 'sobrerreacción'. Según el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, el nuevo reglamento está en gran medida en orden, aunque está abierto a escuchar las quejas iniciales.

"Los coches son nuevos", señaló Tombazis. "En el periodo del verano pasado y del otoño pasado, mucha gente estaba conduciendo en los simuladores y expresando enormes preocupaciones. Creo que los comentarios en Barcelona y en Bahréin son ciertamente mucho mejores que lo que la gente [decía basándose] en el simulador. Pero todavía hay algunos comentarios, como lo que dijo Max.

"Somos plenamente conscientes de que puede que necesitemos hacer ajustes. Esa ha sido una discusión sobre la que hemos sido abiertos con los equipos y los fabricantes de unidades de potencia durante mucho, mucho tiempo. Y con los pilotos, en efecto. Así que creo que hay algunas maneras en que podemos actuar como deporte para hacer ajustes en las reglas."

¿"90%" ya en buena situación?

La pregunta obvia es qué tipo de ajustes se están debatiendo entre bastidores. "Bueno, potencialmente en algunas de las reglas relacionadas con el despliegue de energía", respondió Tombazis.

Aunque el organismo rector quiere esperar a las primeras carreras antes de presentar propuestas específicas, en el paddock se entiende que el foco estará principalmente en el lado de la recuperación de energía. La FIA podría, por ejemplo, permitir a los pilotos recuperar más energía por vuelta.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Eso significaría que también tendrían más energía para desplegar y, por lo tanto, serían menos "pobres de energía" en las rectas, como lo describió Verstappen. Sin embargo, también implicaría que en las curvas y con reducciones adicionales de marcha podría ser necesaria una mayor gestión de la energía para recuperar realmente esa energía extra.

Según la FIA, estos aspectos están relacionados principalmente con el software y con cómo se gestiona la unidad de potencia, y por lo tanto no tienen grandes consecuencias para el hardware.

"No habría necesidad de ningún cambio en su sistema", añadió Tombazis. "Sería más bien cómo se gestiona el sistema. Claramente, si se acude a un ingeniero de unidades de potencia, diría: 'Bueno, eso cambia un poco el ciclo de trabajo. Y si lo hubiera sabido, tal vez habría hecho esto ligeramente diferente' o lo que sea."

Eso es cierto, pero fundamentalmente los coches están en distintos niveles de energía eléctrica, y la forma en que se despliega puede afectar a algunos de estos problemas.

"Creemos que no estamos en un mal lugar donde estamos ahora", añadió el griego. "Pero si hay que hacer algunos ajustes tras estos comentarios, los discutiremos colectivamente como deporte y haremos lo que sea necesario."

Sobre ese último punto –que la F1 actualmente no está "en un mal lugar"– Tombazis subrayó que el panorama general ya es satisfactorio en un 90%.

"Creo que si tomas los comentarios que se hicieron en noviembre u octubre o el verano pasado, creo que estamos mucho, mucho mejor ahora. Hemos abordado muchas de las preocupaciones. ¿Hemos abordado cada una de las preocupaciones? No. Creo que hay algunos temas que aún están abiertos", respondió cuando Motorsport.com le preguntó si la situación actual era más preocupante de lo anticipado.

Nikolas Tombazis, director de monoplazas de la FIA. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"Por supuesto, es muy fácil decir que sí, que si el motor de combustión interna fuera mucho mayor y el ERS fuera mucho más pequeño, habría menos de estos problemas. Y eso es cierto. Sabemos desde 2022 que la solución de potencia 50-50 tiene desafíos.

"No es nuevo ni una sorpresa. Hemos hecho una enorme cantidad de trabajo para ver cómo se despliega esta energía. Y creo que hemos hecho, en mi opinión, el 90% del trabajo para llegar a un punto razonable. Puede que haya algunos ajustes a medida que aprendamos sobre los coches, y estamos totalmente abiertos a hacerlo."

¿Con qué rapidez puede reaccionar la FIA si es necesario?

Por último, queda la cuestión de con qué rapidez podría la FIA implementar posibles ajustes.

"Estamos aprendiendo sobre la marcha", dijo Tombazis. "Y la primera prueba real será la primera carrera, porque aquí en realidad no están compitiendo entre sí y demás. Estos cambios necesitan un poco de discusión. Puede haber unas semanas de debate, y también necesitamos pasar por el proceso de gobernanza.

"Es poco probable que sea algo entre Australia y China, por ejemplo. Pero tampoco serán meses y meses."

La FIA al menos quiere esperar a las primeras carreras para ver cuál es la imagen real, con Tombazis deseoso de que los aficionados no saquen conclusiones de gran alcance inmediatamente después de Melbourne.

"Tomaremos la decisión por el bien del deporte", añadió Tombazis. "Esto es un maratón, no un sprint. Definitivamente espero que Australia sea emocionante. Pero no creo que Australia sea el todo. Tenemos cinco años por delante y contamos con herramientas muy claras sobre cómo actuar en las cosas.

"Veremos dónde estamos. Y, como digo, lo discutiremos de forma abierta y transparente, y haremos lo mejor posible."

