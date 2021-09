Ricciardo asume la culpa por su mal pitstop en Sochi

Daniel Ricciardo fue el piloto de McLaren mejor situado al final del Gran Premio de Rusia, un resultado inesperado dado el escenario de la carrera. Mientras que Lando Norris estuvo en la lucha por la victoria hasta el final, Ricciardo se mantuvo en la quinta posición hasta la primera serie de paradas en boxes, mismo lugar en que inició la carrera.

"Mi salida fue demasiado buena pero en un momento dado tuve que levantar el pie del acelerador porque iba a perder el rebufo. Levanté el pie del acelerador para volver a entrar, y perdí todo mi buen trabajo. Quizá en otro circuito esa salida hubiera sido beneficiosa", comenzó Ricciardo el repaso de su carrera en Sky Spors F1.

Ricciardo mantuvo a raya al Mercedes de Lewis Hamilton durante todo el primer stint, pero su primer cambio de neumáticos se alargó y regresó a la pista en la 14° posición, cuando en otras circunstancias probablemente habría sido 13°. Hamilton tenía más de dos segundos de ventaja tras su propia parada.

"No quiero ser demasiado crítico, porque la parada en boxes que tenía que ser perfecta era la de la semana pasada (en referencia a la carrera de Monza) y el equipo lo hizo", dijo. "En realidad, hoy ha sido en parte culpa mía porque al entrar he bloqueado un poco las ruedas y he deslizado demasiado. Vi que los mecánicos tuvieron que adaptarse. No sé si hubo algún problema después de eso, pero de todos modos probablemente perdí un segundo. Creo que incluso si hubiéramos salido por delante de Lewis, me habría pasado en algún momento".

Mientras sus rivales hacían sus paradas en boxes, Ricciardo remontó hasta la quinta plaza, incluso hasta un chaparrón que alteró drásticamente el orden al final de la carrera. El piloto de McLaren fue el octavo piloto en entrar en boxes, ganando tiempo a algunos rivales y perdiendo con otros, y aprovechó el contratiempo de su compañero Norris, entre otros, para terminar cuarto.

"Estaba preguntando en el muro de boxes si la lluvia era cada vez más fuerte, porque parte de la pista estaba más o menos seca, era la parte más lejana la que estaba mojada", explicó. "Y nosotros (los pilotos) somos la mejor referencia para ello. Así que dije que no podía permanecer en la pista en la curva 5, en la curva 7. Para mí estaba claro que tenía que ir por los intermedios, porque en la curva 7 me he salido muy cerca del muro".

"Así que la pregunta ni siquiera se me planteó. Le dije al equipo que tenía que entrar. Creo que normalmente somos los mejores jueces para eso, porque tenemos la sensación de la pista. No hablo de la situación de Lando, pero para mí al menos estaba claro. Y mirando hacia atrás, probablemente era incluso mejor una vuelta antes. Sin embargo, probablemente no lo hicimos perfectamente. Pero creo que sigue siendo la decisión correcta".

A pesar del retraso de Norris, que se mantuvo en pista a toda costa para intentar mantener la victoria -"un desastre", admitió Ricciardo-, McLaren sumó 19 valiosos puntos en el campeonato de constructores y amplió la distancia con Ferrari.

"Estoy muy contento, a pesar de la decepción por lo sucedido con Lando, con la carrera que Daniel ha podido hacer hoy, de nuevo, y con la clasificación", dijo el director del equipo, Andreas Seidl. "Hoy ha hecho una gran carrera, ha sumado puntos importantes para él y para nuestra batalla por el campeonato de constructores".

Ricciardo ha acumulado 45 puntos desde el receso de verano, más que ningún otro piloto excepto los dos aspirantes al título, Hamilton y Max Verstappen, y casi tantos como en toda la primera mitad de la temporada (50).

Información adicional por Oleg Karpov