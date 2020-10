Verstappen quedó "decepcionado" por no lograr la pole

El piloto de Red Bull se convirtió en una verdadera amenaza para lograr la pole en la clasificación de este sábado en Nurburgring y era el más rápido luego de completarse la primera salida de la Q3.

Sin embargo no pudo mejorar su tiempo lo suficiente en el intento final, permitiendo que tanto Valtteri Bottas como Lewis Hamilton lo superaran para quedar como el tercero más veloz.

Aunque estaba feliz de estar más cerca de lo esperado respecto a dominante equipo Mercedes de lo esperado, Verstappen confesó sentir que una oportunidad se le había escapado de las manos.

"Sí, fue una clasificación interesante", dijo Verstappen. "Por supuesto, después de perder todo el día de ayer para todos, hoy ha sido un día muy ocupado".

"En general, creo que fue una clasificación decente hasta la Q3, pero cuando realmente importaba empecé a tener mucho subviraje. Y cuando hace tanto frío y estás subvirando, estás gastando los neumáticos delanteros, así que básicamente te comes la goma, lo que me costó un poco de tiempo de vuelta".

"Pero en general creo que nos estamos acercando a Mercedes, lo que creo que es muy positivo. Así que, en cierto modo, un poco decepcionado. Esperaba un poco más, pero es lo que hay. Creo que, en general, todavía puedo estar feliz".

Reflexionando sobre cómo había progresado el monoplaza en la clasificación, Verstappen dijo que el subviraje pareció empeorar a medida que avanzaba la sesión.

"No me gusta el subviraje, pero esta pista, cuando hace tanto frío con los neumáticos, simplemente no funcionó para nosotros durante la clasificación. Al principio estaba bien, y luego se nos escapó".

"Cuando estás subvirando, no puedes llevar esa velocidad a media curva. Tienes que hacerlo más en forma de V, y pierdes un poco de tiempo. Pero aún así, una buena clasificación al estar tan cerca de ellos".

Galería: las fotos de Max Verstappen en el Gran Premio de Eifel

