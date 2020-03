El GP de Australia sí tendrá público en las gradas

Westacott citó la final del Mundial Femenino T20 de cricket, que se disputó en Melbourne ante una multitud de más de 86.000 personas.

El domingo, los organizadores del GP de Bahrein anunciaron que solo se permitiría la entrada a "participantes" a su evento, y que se reembolsaría el dinero a quienes hubieran comprado una entrada.

"No es posible eso aquí", dijo Westacott en la radio de Melbourne SEN cuando le preguntaron si Albert Park haría lo mismo.

"Si ves que el otro día en la final de criquet se reunieron 86.000 espectadores, hay que dar la vuelta a las cosas con sensatez y seguir avanzando en la vida mientras tomamos las precauciones necesarias".

"Lo interesante es la carga italiana. Los coches de AlphaTauri y Ferrari ya están en camino desde el aeropuerto de Tullamarine, así que eso es realmente bueno".

"El personal necesario está en sus aviones. Los esperamos en las próximas 12 o 24 horas".

El director médico del gobierno, Brendan Murphy, explicó que celebrar el Gran Premio de Australia no conlleva ningún riesgo.

"No lo creo", declaró en una conferencia de prensa. "Obviamente, la gente ha hablado del equipo italiano Ferrari, pero al entrar al país han pasado controles".

"No hay evidencias de transmisión comunitaria en el estado de Victoria en este momento, por lo que no me preocupa en absoluto ir a eventos multitudinarios o pasear por las calles de Victoria. Así que no creo que haya riesgo para el gran premio".

Ante la pregunta de cuándo podrían verse afectados los eventos multitudinarios, añadió: "Ciertamente aún no estamos en un punto de inflexión como ese".

"Creo que eso hay que empezar a planteárselo cuando haya una transmisión generalizada o comunitaria en una o más ciudades del país donde exista un riesgo para las personas que asistían a eventos públicos".

Además, hizo hincapié en que se aplicaron medidas especiales para los visitantes de Italia: "Hemos prestado especial atención a Italia, Irán, China y la República de Corea".

"Creo que el objetivo ahora es tener un buen control fronterizo de cada viajero que vuelve y para que los viajeros que regresan se aseguren de aislarse".