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Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Gasly reacciona al choque de Colapinto en Bakú: “Difícil de procesar”, pero acepta sus disculpas

El piloto francés se mostró muy dolido por los puntos perdidos tras el choque de Colapinto en Bakú: "No estoy contento con lo que pasó hoy. Acepto sus disculpas".

Federico Faturos Ben Vinel
Edited:
Pierre Gasly, Alpine

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Pierre Gasly fue víctima del error de Franco Colapinto en el reinicio de la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán, que también dejó fuera de carrera al McLaren de Lando Norris.

Colapinto llegó demasiado rápido a la frenada de la curva 1 cuando regresó la bandera verde y golpeó con fuerza al Alpine de Gasly, quien a su vez impactó contra Norris, en una carambola que dejó a los tres pilotos fuera de competencia.

“Ni siquiera estoy muy seguro, no lo he visto. Quiero decir, simplemente creo que todos estamos muy decepcionados con el resultado después de un fin de semana y una carrera tan sólidos”, lamentó Gasly al hablar con los medios en Bakú, entre ellos Motorsport.com.

“Me sentía muy bien con el auto. El ritmo era casi tan bueno como el de Lewis (Hamilton) y el mismo que el de Lando. Así que, ya sabés, estaba manteniendo una diferencia de tres segundos con él hasta que bloqueó en la curva 1 y después teníamos una ventaja de 15 segundos sobre Franco, que venía detrás. Todavía es difícil procesar lo que acaba de pasar”.

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Franco Colapinto, Alpine, Lando Norris, McLaren, Pierre Gasly, Alpine

Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Colapinto rápidamente pidió disculpas por lo sucedido, primero por la radio del equipo y luego frente a su propio compañero y ante los medios.

“Si me preguntás a mí, no estoy contento con lo que pasó hoy. Acepto sus disculpas”, dijo el francés.

Gasly lamentó particularmente lo sucedido porque sentía que era una oportunidad para sumar muchos puntos en medio de lo que venía siendo una sólida carrera al volante del Alpine.

“Creo que este es el mejor auto de carrera que hemos tenido hasta ahora este año, lo cual, de alguna manera, es positivo. Al mismo tiempo, cuando tenés estas oportunidades de sumar muchos puntos, tenés que aprovecharlas. Y, sí, lamentablemente hoy no sucedió”.

Curiosamente, Gasly dijo no saber que Norris también había estado involucrado en el accidente:

“Oh, Dios, sí. Sinceramente, sí. No lo he visto. Vayamos a casa e intentemos nuevamente la próxima semana”.

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