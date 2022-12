Frederic Vasseur deja el equipo Alfa Romeo

Se espera que Ferrari anuncie en breve que el francés llegará a Maranello como sustituto de Mattia Binotto, que presentó su dimisión el mes pasado.

Los rumores sobre Vasseur y Ferrari llegaron incluso antes de que se confirmara la marcha de Binotto.

El piloto de 54 años se unió a Sauber en julio de 2017, poco después de que los nuevos accionistas -liderados por el multimillonario Finn Rausing- se hicieran cargo de la entonces alicaída organización.

Así, ha presidido el equipo durante cinco temporadas y media, las cuatro últimas bajo el nombre del patrocinador principal Alfa Romeo. En 2022, acabaron sextos en el campeonato del mundo de constructores, su mejor resultado en una década.

Como consejero delegado, Vasseur también desempeñó un papel clave en la venta de la organización Sauber a Audi, que entrará en la F1 con las nuevas reglas de unidades de potencia en 2026.

El atractivo de dirigir Ferrari en lugar de quedarse tres temporadas provisionales con Sauber antes de la adquisición total por parte de Audi resultó irresistible para Vasseur.

En un comunicado, el equipo dio las gracias a su aún director, dejando claro que se le echará de menos.

Alfa Romeo dijo: "Frederic Vasseur deja un equipo reforzado por nuevos socios, una plantilla en crecimiento y con un futuro brillante como equipo oficial de un fabricante no muy lejano".

Vasseur departs with the good wishes of the Sauber organisation behind Alfa Romeo's F1 operation

Photo by: Alfa Romeo