Danica Patrick: nunca un equipo de Fórmula 1 me llamó

El antiguo patrón de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, siempre había querido tener a una mujer en la categoría reina. Una y otra vez se acercaron un poco en los últimos años, pero Susie Wolff, María de Villota o Tatiana Calderón no llegaron más allá de una prueba.

Sin embargo, la candidata favorita de Ecclestone fue otra durante mucho tiempo: Danica Patrick. "Estaría bien tener a Danica en uno de los equipos", soñaba entonces el británico, pero Patrick se quedó en Estados Unidos, donde era una superestrella en la NASCAR y la IndyCar.

En su momento, se dijo a menudo que había rechazado la Fórmula 1, pero en el podcast Beyond the Grid revela ahora que nunca estuvo realmente cerca de un cockpit: "Nunca me ofrecieron un test en condiciones", dice Patrick.

Siempre había habido "ruido mediático" para llamar la atención, y ella también había leído algunos artículos sobre la posibilidad de entrar en la Fórmula 1, o al menos de hacer una prueba. "Pero siempre pensé, bueno, nadie me llamó".

La unidad de demostración no quería a Danica Patrick

Danica Patrick, Ed Carpenter Racing Chevrolet Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Sólo una vez se consideró la posibilidad de hacer una demostración de conducción con ella, cuando el también piloto de NASCAR Tony Stewart y Lewis Hamilton intercambiaron sus coches en Watkins Glen, "pero yo no quería nada de eso", dice Patrick. "De todas formas, formé parte del espectáculo porque era única y diferente. Lo último que quería era alimentar aún más esa imagen con una conducción de demostración".

Y así, la Fórmula 1 sigue esperando la primera aparición en carrera de una mujer desde Lella Lombardi en 1976, que pilotó 12 Grandes Premios en tres años, sumando medio punto. Otras tres mujeres intentaron participar en el Gran Premio en años posteriores, pero no consiguieron clasificarse.

Para Danica Patrick, el camino en las series de desarrollo europea no le llevaron lejos: la serie británica de Fórmula Ford fue para ella la más alta de las emociones antes de volver a su patria americana y convertirse allí en una estrella. Por aquel entonces, la Fórmula 1 seguía siendo su objetivo, pero a pesar de las insinuaciones abiertas de Bernie Ecclestone, no había interés por ella por parte de los equipos.

Dudas y presiones en Patrick

Max Verstappen, Red Bull Racing con Danica Patrick tras la clasificación Photo by: Alexander Trienitz

Echando la vista atrás, dice: "Habría sido genial pilotar la IndyCar, la NASCAR y la Fórmula Uno". Sin embargo, también admite que esa idea sigue poniéndola nerviosa. Después de todo, la presión sobre ella en aquel momento era enorme.

"He pilotado IndyCar y me he sentado en diferentes coches de carreras durante 27 años. Debería ir bien. Pero, ¿y si no? ¿Devalúa eso lo que he conseguido como piloto de carreras?", dijo Patrick. "No lo sé."

"A una parte de mí le gustaría saber qué se siente un coche de Fórmula 1 si fuéramos sólo mi padre y yo, por ejemplo", dice, "pero la atención mediática me pone nerviosa. Porque mi trabajo es competir". Sigue sintiendo esa presión, dice, aunque ya no corra mientras tanto.

Patrick puso fin a su carrera como piloto en 2018 y ahora comenta regularmente eventos de automovilismo y también ha sido experta invitada en el micrófono para el equipo de Fórmula 1 de Sky.

