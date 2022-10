Por qué la F1 actual tiene problemas cuando llueve

No cabe duda de que algunas de las carreras más historias de la Fórmula 1 han tenido lugar bajo la lluvia, como la de Ayrton Senna en Portugal en 1985, Michael Schumacher en Barcelona en 1996 y Damon Hill en Suzuka en 1994, así como también parece obvio que no habrían sucedido en esta época porque dichos grandes premios ni tan siquiera habrían empezado.

Eso ha provocado una serie de críticas inevitables hacia la F1 moderno, una categoría que para muchos ha empezado a ser demasiado adversa al riesgo. Dado que los estándares de seguridad de los coches actuales son tan altos, son muchos los que argumentan que los que se supone que son los mejores pilotos del mundo deberían poder salir a pista y resolver la situación por sí mismos.

Si bien el umbral de lo que se considera un nivel aceptable de riesgo ha cambiado con el tiempo, hay otros factores cruciales que también complican la vida a estos F1 de 2022 bajo la lluvia.

Motorsport.com se reunió con el presidente de la GPDA, Alex Wurz, para conocer su opinión, y éste citó varios problemas, algunos de los cuales se pueden cambiar y otros que están y estarán ahí seguramente para siempre.

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75, the rest of the field for the restart

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images