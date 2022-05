Fórmula 1 duda que necesite otro equipo ante solicitud de Andretti

La marca estadounidense Andretti está presionando para unirse a la parrilla de la F1 en 2024. Sin embargo, sus planes han recibido una respuesta tibia del resto de las escuderías hasta ahora, en medio de la preocupación por la dilución del dinero de los premios que le corresponde a cada uno.

Sólo McLaren y Alpine parecen apoyar la iniciativa de Michael Andretti de crear un undécimo equipo de F1, después de que su intento de hacerse con Sauber -que gestiona la escudería Alfa Romeo- fracasara el año pasado cuando el acuerdo estaba casi cerrado.

Andretti se reunió con el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, en Miami para hablar de sus planes, y reveló que va a seguir adelante con la construcción de una instalación de F1 en Indianápolis a partir de este verano.

Sin embargo, el jefe de la F1, Domenicali, ha cuestionado la necesidad de añadir un undécimo equipo a la parrilla, teniendo en cuenta la salud de los equipos existentes en medio del actual auge de la serie.

En su intervención en el Foro sobre el Negocio de la F1, organizado por el Financial Times y Motorsport Network en Mónaco el viernes, Domenicali dijo que era "la primera vez en mi vida" que todos los equipos de la F1 estaban sanos y nadie tenía problemas financieros.

"Son muy sólidos, y esto es algo que supone una gran recompensa para ellos", dijo Domenicali.

"Han invertido en nosotros, y esa es la razón por la que creemos que la comunidad de los equipos tiene que ser respetada".

"Hoy en día, no es un problema de tener más equipos, porque tenemos una lista. Algunos son más ruidosos que otros, pero tenemos mucha gente o muchos inversores que querrían estar en la Fórmula 1”.

"Pero tenemos que proteger a los equipos. Esto es realmente otra señal de un sistema muy saludable".

F1 boss Domenicali was speaking with Liberty Media CEO Greg Maffei (centre) and Motorsport Network's James Allen in Monaco on Friday

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images