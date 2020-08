FIA revisará una regla que afectó a Haas en Hungría

La restricción se remonta a una directiva técnica emitida en 2017 que utilizaba el argumento de que los pilotos debían conducir su coche “solos y sin ayuda”, esto para terminar con las instrucciones emitidas por radio, específicamente a las relacionadas con el embrague, y que permitían tener una mejor arrancada.

A partir de ese momento se estableció que la única comunicación permitida tenía que ver con mensajes por radio relacionados con aspectos de seguridad.

En Hungría, Kevin Magnussen y Romain Grosjean discutieron con su equipo un cambio de neumáticos durante la vuelta de formación, movimiento que realizaron al dirigirse a pits y colocar neumáticos slicks al considerar que la pista, la cual había sido azotada por una lluvia, estaba en mejores condiciones. Con esto, ambos Haas arrancaron desde el carril de pits.

Después de la carrera, ambos recibieron sanciones de 10 segundos, lo que generó una gran frustración del jefe del equipo, Gunther Steiner, quien fue más allá en el GP de la Gran Bretaña luego de que Alex Albon recibió una sanción de cinco segundos por sacar a Magnussen de la competencia.

“No creo que la penalización de 10 segundos fuera apropiada”, dijo en Silverstone la semana pasada. “Nosotros cumplimos con la vuelta de formación, pero no regresamos a la formación de parrilla, entramos en boxes y eso nos penalizó, luego nos dieron los 10 segundos adicionales.

“Pero alguien puede sacar a otro competidor de la carrera y solo recibir cinco segundos (de sanción) y aún puede terminar en los puntos. Creo que hay una discrepancia entre las dos penalizaciones".

Kevin Magnussen, Haas VF-20, en la grava después de chocar Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

“No voy a mencionar el incidente con Albon porque es algo que para mí no vale la pena. Estoy de acuerdo con ello (el castigo) si es que todos obtienen la misma penalización de 5 segundos por sacar a alguien. Si es así siempre, estoy de acuerdo con ello (el castigo), siempre que se trate de manera consistente”.

“Pero luego tendrían que decidir si se arriesgan a que un piloto saque a otro competidor porque la sanción sería muy, muy baja. No es mi caso, porque no quiero que me den más castigos, solo quiero entender la situación. Hemos puesto de nuestra parte para acercarle esto a la gente que necesita saberlo dentro de la FIA”.

El director de carrera de la FIA, Michael Masi, ha revelado que la directiva técnica original se revisará ahora en el contexto de la discusión sobre lo sucedido con Haas y los neumáticos en Hungría.

"Discutiremos, como lo hacemos con todas las regulaciones y con todo lo que necesite ser actualizado, revisado o renovado de vez en cuando".

“La directiva técnica a la que se refiere no es diferente de cualquier otra regulación que pueda necesitar ser revisada y reconsiderada”.

"Ese proceso ya está en marcha y estamos trabajando con todos los equipos y no solo de forma individual”.

Masi dijo que la revisión se solicitó internamente. "No fue una solicitud de los equipos, en realidad fue una sugerencia proactiva de la FIA y es algo que revisamos colectivamente, y entendiendo los antecedentes y cómo se produjo, por lo que se discutirá en todos los niveles en el proceso de toma de decisiones”.

"Si hay algún cambio que se considere necesario, se hará".