Hulkenberg en conversaciones con Alfa Romeo y Haas para la F1 2021

A la espera de saber si disputará o no el Gran Premio de España en Barcelona (Pérez tiene que dar negativo en COVID-19 para evitarlo), Nico Hulkenberg no pierde de vista sus planes de futuro.

Aunque una parada a última hora le impidió gozar de un mejor resultado, su actuación durante los dos fines de semana en Silverstone han recordado a la F1 que es un piloto fiable y que merece estar en la parrilla.

Y como confirmó el propio Hulkenberg, hay posibilidades de volver a la Fórmula 1 en 2021 a tiempo completo.

“No creo que mi participación en los dos fines de semana de Silverstone pueda cambiar nada", explicó Nico a AMuS. "Pero incluso antes de la llamada de Racing Point ya había empezado a hablar con dos equipos. No sé si volver a la pista puede ayudarme, porque son equipos que me conocen desde hace tiempo y no creo que los resultados de un fin de semana puedan influir en ellos. Creo que hará falta un poco más de paciencia”.

En el paddock ha habido rumores de la posibilidad de un regreso a la Fórmula 1 como piloto titular por parte de Nico Hulkenberg. Los rumores más fuertes hablan de contactos con Alfa Romeo y Haas, equipos que valoran mucho al alemán. La escudería suiza ve a Nico como el posible sustituto de Kimi Raikkonen, que (aunque con Kimi nunca se sabe) parece estar en la última temporada de su dilatada carrera en F1.

El director del equipo, Fred Vasseur, conoce muy bien a Hulkenberg, ya que era el propietario del equipo ART con el que Nico ganó el Campeonato de la F3 Europea en 2008 y la GP2 la temporada siguiente, y ambos siempre se han mantenido excelentes relaciones.