La pérdida de rendimiento de Ferrari reabre el debate del motor

En febrero, la FIA anunció que había llegado a un "acuerdo" con Ferrari después de la extensa investigación de su motor 2019.

Desde entonces, los jefes de equipo rivales dejaron claro que querían más detalles de lo que Ferrari había estado haciendo, y de en qué consistía el acuerdo.

La FIA insistió que solo podía revelar detalles si Ferrari aceptaba hacerlo, algo que la marca italiana no piensa hacer, debido al riesgo de compartir propiedad intelectual confidencial.

Mientras que Ferrari asegura que las nuevas revisiones de este año no han tenido impacto en el rendimiento de su coche, y que la velocidad punta depende de la aerodinámica, el rendimiento en Austria ha hecho levantar las cejas de sus rivales.

El año pasado, Charles Leclerc logró la pole para Ferrari en el Red Bull Ring, mientras que Kevin Magnussen fue 5º con Haas y los Alfa Romeo empezaron 7º y 9º.

En la clasificación de este año, Leclerc fue el mejor con motor Ferrari, acabando 7º, a 0,920 de su propio tiempo de pole en 2019. Su compañero, Sebastian Vettel, no pasó de la Q2 y saldrá 11º.

Los Haas acabaron 15º y 16º, con un mejor tiempo 0,621 segundos más lento que el año pasado, mientras que los Alfa fueron 18º y 19º, a 1,119 de su mejor tiempo de 2019, aunque ninguno tuvo una vuelta limpia en la Q3 de hace 12 meses.

Aquí esta la comparativa de los mejores tiempos de cada equipo este año en comparación con los de 2019, y solo los motorizados por Ferrari han perdido terreno.

Comparación de los mejores tiempos de clasificación en el GP de Austria 2019 vs. 2020

Alfa Romeo: +1,119s

Ferrari: + 0,920s

Haas: + 0,619s

Red Bull: + 0,038s

Mercedes: - 0,323s

AlphaTauri: - 0,360s

McLaren: - 0,473s

Renault: - 0,493s

Williams: - 0,737s

Racing Point: - 0,929s

El rendimiento de Ferrari ha puesto de nuevo la atención sobre la controversia de su motor 2019, y los equipos rivales subrayan que los datos indican claramente que están perdiendo velocidad punta en recta en comparación con el año pasado.

Los Ferrari oficiales también estuvieron al fondo de los dos puntos de control de velocidad, a unos 10 km/h de los Mercedes oficiales.

Sin embargo, los Alfa estuvieron cerca del top, sugiriendo que los de Hinwil han reducido los niveles de carga aerodinámica para compensarlo, lo que les quita agarre en curva.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, quien ha alzado la voz ante la situación de Ferrari en varias ocasiones, expresó cierta molestia sobre este tema durante una videoconferencia el sábado.

Insistió en que solo quiere ver que todos corren "bajo las mismas reglas", pero dejó claro que sigue frustrado pro cómo se gestionó el acuerdo con la FIA.

"No quiero comentar nada de esto. Creo que se ha dicho lo suficiente ya. No quiero hablar de Ferrari. Esto se centra más en cómo se gestionan las cosas. No volvamos para atrás", dijo Wolff.

"Creo que todo el mundo ha dicho lo que tenía que decir. No han demostrado un gran rendimiento este sábado. Queremos que sean competitivos y compitan contra nosotros, bajo las mimas reglas, y nada me haría más feliz que tener tres o cuatro equipos competitivos".

Wolff también sugirió cierta frustración personal con Mattia Binotto, jefe de equipo de Ferrari, que repetidamente dijo en pretemporada que la falta de velocidad en recta se debía a la aerodinámica.

A la pregunta de si animaría al jefe de equipo de Ferrari después de este fin de semana complicado, dijo: "Me gustaría animar a todo el mundo en Ferrari, porque es una compañía fantástica con gente fantástica, pero no tengo razones para animar a Mattia. ¿Es suficiente como respuesta?".

Insistido en que Ferrari asegura tener menos opciones, respondió: "No, no es así, pero Mattia así lo asegura. No puedo seguir escuchándolo".

En cuanto al potencial impacto en el progreso futuro de Ferrari de la congelación de diversas partes mecánicas, Wolff reiteró que le gustaría ver rivalidad con los italianos.

"No sé qué ocurre dentro de Ferrari, dónde está su desarrollo. Por supuesto, con esta nueva normativa, solo puedes introducir mejoras de fiabilidad, por lo que no se debería esperar un gran salto de rendimiento, porque es lo que dice la normativa", añadió.

"Pero, de nuevo, quiero reiterar que respetamos mucho a Ferrari. Queremos luchar con ellos en pista. Son grandes personas y les necesitamos en la F1 y como Mercedes, todos necesitamos competición".

El rendimiento en Austria ha demostrado, sin embargo, que el equipo italiano necesita un buen salto si quiere luchar al frente de nuevo este año.