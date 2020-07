Ricciardo explica inquietudes de los pilotos sobre arrodillarse

En un momento de continuas protestas y activismo en todo el mundo contra la injusticia racial, la F1 ha sido fuerte hasta ahora en su mensaje antirracista durante todo el fin de semana del Gran Premio de Austria.

Los 20 pilotos llevarán camisetas en la parrilla antes de la carrera del domingo con la leyenda "End Racism" (Fin al racismo), y se ha discutido la posibilidad de arrodillarse en la parrilla para apoyar los movimientos antirracistas, una medida que se ha visto en el comienzo de partidos de fútbol de la Premier League de Inglaterra.

Pero no todos los pilotos se sentían cómodos con el plan de arrodillarse antes del comienzo de la carrera, y algunos de ellos han dado a conocer sus sentimientos sobre el plan en los últimos días.

Lewis Hamilton, seis veces campeón del mundo, dijo el sábado que todavía había "silencio" de algunos pilotos sobre el antirracismo, y calificó de "interesante" la reunión de pilotos del viernes.

La Asociación de Pilotos de Gran Premio emitió un comunicado confirmando que cada uno será libre de "mostrar su apoyo para terminar con el racismo a su manera" antes de la carrera.

Ricciardo, piloto de Renault, explicó que aunque todos los pilotos están unidos en el mensaje antirracista, algunos de sus compañeros han expresado su preocupación por las connotaciones que tiene el hecho de arrodillarse en sus propias culturas, y cómo será recibido en sus países de origen.

"La charla (del viernes) con los pilotos fue esencialmente diciendo que todos nosotros estamos 100% de acuerdo en apoyarlo y en terminar con el racismo. Ninguno de nosotros está en contra de esto, así que todos lo apoyamos", dijo Ricciardo.

"Creo que hubo un poco de dificultad con algunos pilotos y su nacionalidad, y lo que representaría algo como arrodillarse".

"Obviamente las razones por las que lo haríamos es puramente para apoyar el Black Lives Matter. No es por nada político ni por nada más".

"Pero hay un poco una línea fina con algunos pilotos y sus nacionalidades y cómo se percibe".

"Hemos escuchado a todos ellos, todas sus opiniones, y no vamos a tratar de poner a nadie en peligro. Todos entendimos que haremos lo que nos parezca más cómodo".

"Pero nadie va a ser juzgado o criticado si no se paran de cierta manera o se arrodillan".

Kevin Magnussen, piloto de Haas, reconoció que, aunque arrodillarse estaría abierto a la interpretación, tenía la intención de hacerlo en la parrilla.

"Es difícil, porque la gente siempre va a interpretarlo de diferentes maneras", dijo Magnussen.

"Creo que lo tengo decidido, voy a arrodillarme, pero no porque esté apoyando a la organización BLM. Sólo estoy apoyando todo este movimiento por el que todo el mundo parece estar uniéndose, terminar con el racismo".

"Eso es lo que intentaré mostrar mañana (por hoy) arrodillándome. Espero que la gente lo vea como un símbolo de apoyo a todo el movimiento que está en marcha en este momento para terminar con el racismo y la discriminación."

Carlos Sainz, piloto de McLaren, subrayó que las discusiones en el seno de la Asociación de Pilotos sobre los gestos deben seguir siendo un asunto privado.

"Estás asumiendo que vamos a arrodillarnos", dijo Sainz el sábado después de la clasificación.

"Lo que sea que se esté discutiendo dentro de la Asociación de Pilotos, es un asunto privado. Y es absolutamente confidencial. Es necesario que cuando vayamos a esas reuniones, los pilotos también se den cuenta de que es un asunto privado, y una discusión privada".

"En este momento no todo el mundo está decidido. No todo el mundo ha dejado absolutamente clara su posición al 100%. Supongo que tendrás que esperar y ver mañana (por hoy)".

Andreas Seidl, director del equipo McLaren, expresó su inquietud por el hecho de que el debate se redujera a si los pilotos se arrodillan o no, y que todos los pilotos deberían expresarse como cada uno de ellos desee.

"No me gusta que este importante tema se reduzca en este momento al punto de si alguien se arrodilla o no", dijo Seidl.

"Ese no es el punto de la discusión. Creo que es importante que cada piloto, cada equipo, pueda decidir por sí mismo cómo quiere expresarse".

"Como saben, en el lado de McLaren tenemos varias iniciativas públicas en marcha. Estamos aquí con una decoración diferente y tenemos en el auto también el hashtag de terminar con el racismo, que fue importante para nosotros para mostrar nuestro apoyo y mostrar también lo serio que tomamos estos diferentes temas e iniciativas".

"Eso es lo que creo que es importante, y no la discusión sobre arrodillarse o no".

