Ferrari se burla de la comparación de la F1 con "Mario Kart" que hizo Leclerc
Ferrari divirtió a los fanáticos al convertir en un video de broma el comentario viral de Charles Leclerc sobre "Mario Kart", mientras continúa el debate sobre las nuevas regulaciones de la Fórmula 1.
El equipo Ferrari de Fórmula 1 aprovechó el comentario viral de Leclerc durante el Gran Premio de Australia, que abrió la temporada, cuando comparó el nuevo modo de adelantamiento y el Botón de Boost con Mario Kart.
El equipo de Maranello hizo reír a los fanáticos con un video en el que Leclerc presiona una combinación específica de botones en el volante para mostrar una imagen estática del videojuego. A medida que la cámara hace zoom, se enfoca en el piloto monegasco, que levanta las cejas con picardía.
"'Esto es como un hongo en Mario Kart'. Ahora sabemos por qué…", escribió el equipo.
"¡Mamma Mia Perfecto, por favor haz esto en la carrera!", comentó un fan, mientras que otro agregó: "Es divertidísimo".
"Hermano, tiene que practicar antes de la carrera. Así que instaló el simulador más preciso para estas reglas", bromeó alguien más.
El Gran Premio de Australia marcó la primera carrera bajo las nuevas regulaciones del campeonato. "La comparación es divertidísima y explica perfectamente ese efecto inesperado del impulso", comentó otro fan en relación con la introducción del modo de adelantamiento y el botón de aceleración.
Leclerc no fue el único piloto en hacer una referencia a los videojuegos. Sergio Pérez, de Cadillac, le dijo a Martin Brundle de Sky Sports F1 antes de la carrera en Melbourne: "Veamos qué pasa en esta carrera de videojuego", y ahora se le volvió a preguntar sobre sus comentarios en China.
Charles Leclerc, Ferrari
Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images
"Lo encontré muy falso, para ser honesto", dijo el piloto mexicano. "Sí, solo con un botón. Adelantas y luego te adelantan. Estilo Mario Kart."
Agregó: "Al final del día, el piloto puede marcar la diferencia. Estas reglas son muy nuevas, pero lleva tiempo. Pero lo que vimos en Melbourne, hablando como fan, no me gustó."
Ahora, el paddock se prepara para la segunda fecha de la temporada, el Gran Premio de China, que contará con la primera carrera sprint de 2026.
