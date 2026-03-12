Melbourne fue la primera prueba real para los nuevos coches y reglas de la Fórmula 1 y, como era inevitable, también generó debate. Uno de los temas que más atención recibió estuvo relacionado con las salidas, que ya habían surgido durante los ensayos de pretemporada, pero lo ocurrido en Australia, con varias salidas lentas y situaciones de riesgo, volvió a poner el foco sobre el asunto.

Varios equipos, incluido Mercedes, están presionando por más cambios en el procedimiento de salida, pero se enfrentan a la oposición de quienes no quieren modificaciones adicionales más allá de las ya concedidas. El resultado, por ahora, es una división.

No es un secreto que los equipos con turbos más grandes necesitan más tiempo para preparar sus coches antes de la salida. Con la eliminación del MGU-H, el motor debe trabajar más y por más tiempo para llevar la unidad del turbo a la velocidad correcta, por lo que se decidió permitir un período de preparación de cinco segundos en la parrilla antes de la carrera por razones de seguridad.

Sin embargo, este no es el único problema. En Australia, muchos equipos se encontraron al inicio de la carrera con las baterías casi vacías, independientemente de su posición en la parrilla. Esta situación amplificó las diferencias: no solo porque el motor de combustión se vuelve aún más determinante, sino también porque por encima de 50 km/h algunos pilotos no podían depender del impulso eléctrico.

A esto se sumó que algunos pilotos permanecieron detenidos en la parrilla, como Liam Lawson, que casi es embestido por Franco Colapinto gracias a una reacción rapidísima, por lo que es comprensible que haya preocupación por revisar el procedimiento de salida. Por un lado, hay un grupo que pide cambios; por otro, quienes no quieren introducir modificaciones adicionales por ahora.

Tras la controversia que surgió en pretemporada, alimentada en parte por algunos de los equipos con mayores dificultades, la FIA ya había concedido mayor flexibilidad al introducir un aviso de cinco segundos antes del inicio del procedimiento, para permitir a los pilotos preparar correctamente su turbo. Este cambio también fue aceptado por Ferrari, aunque el equipo de Maranello había reportado el problema un año atrás, pero sus preocupaciones no fueron atendidas.

Momentos antes de la salida en el GP de Australia Photo by: Peter Fox / Getty Images

Por lo tanto, está claro que, habiendo ya aceptado la concesión de cinco segundos extra antes de la salida, hay equipos que se oponen a más cambios en la reglamentación, no solo porque eso implicaría ceder una ventaja competitiva, sino también porque, según este grupo, el enfoque no debería volver a centrarse en las reglas, sino en los procedimientos internos de cada fabricante, donde aún hay margen de mejora.

Uno de los problemas que surgió en Melbourne fue que varios pilotos llegaron a la salida con las baterías casi vacías, en parte debido a los límites de recuperación impuestos por la FIA para cada vuelta. A esto se suma que, durante la vuelta de formación, los pilotos deben conducir con aceleraciones y frenadas intensas para calentar neumáticos y frenos, lo que provocó que muchos equipos se encontraran sin preparación y con las baterías ya agotadas.

Como explicó Max Verstappen, existen varias propuestas sobre la mesa para simplificar el procedimiento de salida y reducir el riesgo de salidas lentas o accidentes. Sin embargo, la FIA no puede intervenir por el momento: modificar el reglamento requeriría una supermayoría de los equipos, un consenso que hoy no existe. La única alternativa sería aprobar la enmienda como medida de seguridad.

"[La FIA] podría hacerlo, creo que quieren hacerlo, pero necesitan una supermayoría de los equipos y no la tienen en este momento. Así que probablemente pueden imaginar qué equipo se opone", dijo George Russell en la víspera del Gran Premio de China, dejando muy claro que Ferrari es, por ahora, el equipo opuesto al cambio.

El tema de cuánta energía se puede recuperar antes de la salida es uno de los puntos que ya se ha discutido, pero sobre el que la FIA aún no ha tomado medidas. Incluso los pilotos que partieron desde el fondo de la parrilla tuvieron dificultades para gestionar sus baterías, incluido Verstappen: "Hay soluciones simples, pero deben ser aprobadas por la FIA para todo lo relacionado con la batería, porque sí, empezar con 0% de batería no es nada divertido y además es bastante peligroso.

"Así que estamos discutiendo con ellos para ver qué se puede hacer, porque en Melbourne casi tuvimos un accidente enorme en la salida. Parte de esto está relacionado con las baterías. Parte, por supuesto, puede ocurrir por el anti-stall. Pero hubo grandes diferencias de velocidad, porque no era el único coche con energía cero. Es algo que se puede solucionar fácilmente".

El inicio de la carrera en Melbourne Photo by: Mark Sutton / Formula 1 via Getty Images

Está claro que la ventaja de Ferrari no radica en el uso de la batería en sí, pero es evidente que quienes tienen mayores dificultades con el motor de combustión necesitan el apoyo del motor eléctrico por encima de los 50 km/h para compensar la salida. Russell también es consciente de esto, describiendo a quienes se oponen a los cambios reglamentarios solicitados a la FIA como "egoístas".

"La mitad de la parrilla se equivocó en Melbourne; nos adaptaremos y ahora sabemos qué debemos vigilar", dijo. "La FIA quería facilitarnos la vida y eliminar este límite de recarga, pero, como suele suceder, algunas personas tienen una visión egoísta y quieren hacer lo mejor para ellos. Es parte de la F1. Lo afrontaremos y creo que las salidas serán mucho mejores aquí".