Fernando Alonso: Quizá compita en el WEC en 2027 para Aston Martin

Fernando Alonso mantiene abierta la incógnita sobre su futuro más allá de la temporada 2026. El piloto de Aston Martin prefiere no precipitarse a la hora de tomar una decisión para 2027. Continuar en la Fórmula 1 no es la única posibilidad: por primera vez, Alonso confirma explícitamente que un programa con Aston Martin en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC) también podría ser una opción.

Al preguntársele cuándo cabe esperar novedades sobre su futuro para 2027, Alonso responde brevemente: "No tan pronto". ¿Por qué se toma su tiempo para decidir? "Porque me parece algo agradable, ¿no?". El bicampeón del mundo tampoco percibe una presión especial por parte de Aston Martin para tomar una decisión.

Cuando un periodista quiso saber, en la rueda de prensa previa al evento de Madrid, si la escudería estaba presionando para lograr una renovación —dado que otros pilotos destacados ya se han comprometido con otros equipos—, Alonso lo negó: "Esos pilotos visitaron a Lawrence en verano. Así que no hay urgencia".

Alonso espera a la nueva normativa

Para Alonso, lo fundamental a la hora de decidir es comprender primero el impacto de las modificaciones reglamentarias previstas para 2027. Quiere saber qué influencia tendrán los cambios en la competición y, sobre todo, en las sensaciones de conducción de los monoplazas.

"Como he dicho, se trata de entender si el reglamento del año que viene afectará a las carreras y a la conducción, y de qué manera", afirmó Alonso. En su opinión, los actuales coches de Fórmula 1 no son especialmente agradables de conducir ni muy divertidos; sin embargo, espera una mejora para 2027.

"Pero creo que el año que viene se dará un paso en la dirección correcta, o eso espero", explica el piloto español. Al mismo tiempo, deberá valorar junto con Aston Martin cuál es el mejor programa para él de cara al futuro.

En este sentido, Alonso no descarta explícitamente desempeñar un papel distinto al de piloto titular. "Ya sea al volante o en otra función donde pueda aportar más valor: eso será lo más importante que tendremos que decidir conjuntamente".

¿Es el WEC una alternativa a la Fórmula 1? Alonso dice que sí

Esta afirmación cobra un significado especial poco después, cuando se le pregunta a Alonso si un programa con Aston Martin en otra categoría —como el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC)— en lugar de la Fórmula 1 podría ser una opción para 2027. La respuesta de Alonso es rotunda: "Sí".

De este modo, competir con Aston Martin en el WEC a partir de 2027 es, al menos, una posibilidad confirmada explícitamente. Sin embargo, Alonso no se compromete ni con las carreras de resistencia ni con ningún otro papel concreto por el momento. Primero quiere ver cómo afecta el nuevo reglamento a la Fórmula 1 y a la experiencia de conducción.

Aston Martin Valkyrie, Silverstone Test Photo by: Aston Martin Racing

Posteriormente, tomará la decisión junto con Aston Martin. Para Alonso, la cuestión central no es necesariamente si seguirá pilotando en la Fórmula 1, sino en qué función puede aportar más valor al proyecto.

Alonso reflexiona sobre su legado en España

Más allá de su futuro, antes de la cita en Madrid también se le preguntó a Alonso por su importancia para el automovilismo en España. Cuando debutó en la Fórmula 1 en 2001, la categoría estaba lejos de gozar de la popularidad que tiene hoy en su país natal. De hecho, su familia seguía las carreras a través del canal alemán RTL, ya que la Fórmula 1 no se retransmitía en España.

"Eso demuestra lo pequeña que era la Fórmula 1 hace 20 años y cuánto han cambiado las cosas", comenta Alonso. Hoy en día, no solo ha crecido enormemente el interés de los aficionados; también hay muchos españoles trabajando entre bastidores en la Fórmula 1.

Alonso señala que, actualmente, entre el cinco y el diez por ciento de los mecánicos e ingenieros de la Fórmula 1 podrían ser españoles. Para él, esto constituye una parte importante de su legado personal.

"Probablemente sea otra de las cosas que hemos cambiado en España: el deseo de formar parte de la Fórmula 1 desempeñando distintos roles", opina Alonso. Si bien las victorias y los campeonatos mundiales fueron experiencias especiales, lo que más orgullo le produce es la evolución del automovilismo español en su conjunto. "No lo sé; hay muchas cosas fuera del coche que quizá me hagan sentir más orgulloso de mi carrera que los propios resultados", afirma Alonso. Entre ellas menciona, entre otras cosas, su trayectoria en el karting y en los monoplazas, el apoyo a equipos españoles en diversas categorías y su museo en España.

Mientras tanto, su futuro sigue en el aire. Lo único seguro es que Alonso no quiere verse presionado y que, al parecer, Aston Martin no tiene la obligación de contar necesariamente con él como piloto de Fórmula 1 para 2027.