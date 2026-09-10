Verstappen bromea sobre la llegada de Robin Raikkonen a Red Bull: "Quizá me haga a un lado"
Max Verstappen ha bromeado diciendo que quizá eventualmente tenga que dejar libre su asiento en Red Bull para el nuevo fichaje junior Robin Raikkonen
El tetracampeón de Fórmula 1 Max Verstappen ha bromeado diciendo que, con el tiempo, tal vez tenga que ceder su asiento en Red Bull para dejar paso a la nueva incorporación del programa de jóvenes pilotos del equipo: Robin Raikkonen.
Esta semana se anunció que el hijo de 11 años de Kimi Raikkonen —campeón de F1 en 2007— se ha unido oficialmente al Red Bull Junior Team. El joven piloto finlandés se está abriendo camino actualmente en el mundo del karting europeo.
En declaraciones a Motorsport.com y otros medios antes del Gran Premio de España que se celebrará este fin de semana en Madrid, Verstappen confirmó que ya había hablado con la familia Raikkonen para felicitarlos por el acuerdo, ya que estaba al tanto del mismo en privado antes de que se hiciera público.
"Sí, coincidí con ellos antes de la carrera del domingo [el Gran Premio de Italia]. Estaban en la zona superior, así que charlé brevemente con Kimi y con Robin", explicó Verstappen. "Fue agradable. Charlé un poco con ellos y ya sabía que lo habían fichado. Es algo positivo".
Robin Raikkonen
Photo by: Red Bull Content Pool
El programa de jóvenes pilotos de Red Bull cuenta con una larga trayectoria llevando pilotos de éxito a la F1. La lista de graduados de este programa incluye a Verstappen, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Alex Albon, Pierre Gasly y Liam Lawson.
Cuando se le comentó que probablemente ya no estaría compitiendo en la F1 para cuando Robin estuviera listo para optar a un asiento, el piloto neerlandés bromeó: "Sí, quién sabe. Puede que sí o puede que no. Supongo que, con el tiempo, también necesitarán un asiento para él en el equipo. Así que, bueno, tal vez me haga a un lado".
Verstappen firmó una ampliación de contrato a finales de agosto que le mantendrá en la escudería de Milton Keynes hasta finales de 2030, zanjando así los rumores sobre una posible retirada o un traspaso a Mercedes o McLaren.
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