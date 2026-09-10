Por qué Max Verstappen no se cree el entusiasmo de una sorpresa de Red Bull en Madrid

Cuando le preguntaron a Max Verstappen durante la sesión con los medios neerlandeses en Monza si ahora cree que quizá no gane ni una sola carrera esta temporada de Formula 1 – lo que sería la primera vez desde su año de debut en 2015 –, llegó una respuesta reveladora: "¡Obviamente, nunca voy a decir eso en voz alta!"

El año pasado, sin embargo, Verstappen sí lo dijo, y aparentemente funcionó. Tras hacer esa declaración, el piloto de Red Bull terminó en el podio en todos los grandes premios durante la segunda mitad de la temporada y se quedó a solo dos puntos de un quinto título mundial consecutivo.

Verstappen sabe mejor que nadie, sin embargo, que la situación es completamente diferente este año y que una remontada está prácticamente descartada. Una temporada entera sin una victoria, por primera vez en más de una década, es por tanto una posibilidad realista.

"Cada vez que estoy en el coche, siempre voy al máximo. Si se presenta la oportunidad de ganar una carrera, por supuesto que iré a por todas. Pero, tal y como están las cosas en este momento, esa posibilidad no es muy grande."

Un circuito nuevo trae consigo interrogantes adicionales, y la atención se centra rápidamente en pilotos excepcionales como Verstappen, Fernando Alonso y Lewis Hamilton, que pueden adaptarse rápidamente y obtener una ventaja competitiva.

Verstappen duda, sin embargo, de si puede lograr algo especial en torno al complejo IFEMA de Madrid, pese a que la pista ha sido descrita como un circuito donde los pilotos pueden marcar más la diferencia que en un lugar como Monza.

"Quiero decir, puedes embellecer la historia todo lo que quieras, ¿no? Sea una pista de pilotos o no, al final del día sigues necesitando un coche rápido en Formula 1."

Eso se aplica no solo al Madring, sino también a la temporada de Verstappen en general. El neerlandés cree que está rindiendo a un alto nivel, pero eso no se refleja en los resultados.

"Como piloto, me siento bien este año, pero no estoy ganando carreras. ¿Significa eso que soy un mal piloto o que no soy lo bastante rápido? No lo creo.

"No es que de repente, porque esta sea más una pista de pilotos que Monza o lo que sea, puedas hacerlo mucho mejor."

Verstappen is now seriously considering the scenario that he might not win a single race this year Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Antes del primer gran premio en el Madring, gran parte del debate se ha centrado en los peligros del circuito. La prueba de F3 produjo nada menos que 19 banderas rojas, mientras que el director del equipo Williams, James Vowles, describió la incorporación más reciente al calendario de F1 como ‘un destrozacoches’.

Preguntado por Motorsport.com si el Madring es realmente tan peligroso, Verstappen respondió:

"Bueno, podría ser. En algunos lugares, cuando tienes un pequeño susto, puede acabar en un accidente. Pero quiero decir, Jeddah es igual y ya hemos hablado de eso antes.

"Simplemente tienes que lidiar con ello e intentar calcular los márgenes, para tratar de mantenerlo bajo control. Pero, por supuesto, cuando estás al límite, es fácil cometer un pequeño error."

Verstappen menciona Jeddah por una razón. En su opinión, es la comparación más cercana al Madring, como otro circuito urbano donde cada error se castiga severamente.

"En cuanto a lo que siento, sí. Por supuesto, aquí hay bastantes más curvas de baja velocidad, pero la sensación que tengo es un poco como esa, sí."

Both Verstappen and Lawson compare the Madring with the street circuit in Jeddah Photo by: Mark Thompson / Getty Images

El sustituto de Red Bull y compañero de equipo temporal Liam Lawson también ve esa comparación, particularmente por las muchas curvas ciegas que caracterizan a ambas pistas.

"Por la forma en que se construyen estos circuitos urbanos, los muros simplemente siguen más o menos por donde va la pista y son muy ciegos en muchos lugares", dijo el neozelandés el jueves.

"Hay muchas curvas rápidas y fluidas en las que tienes algo detrás y no puedes verlo. Jeddah obviamente tiene más de eso que este lugar, pero en ese sentido es algo similar, diría yo."

Muchas partes del Madring pueden pillar desprevenidos a los pilotos, pero la chicane formada por las curvas 5 y 6 sin duda parece una de las más complicadas.

"Si tomas demasiado del primer piano, te hará rebotar hacia el segundo piano, que luego te hará rebotar contra el muro. Intentar ser preciso en una sección así es bastante difícil", admitió Lawson.

"He visto muchos vídeos de coches de F3 machacando ambos pianos y saliendo indemnes, o no saliendo indemnes, así que definitivamente es una parte complicada de la pista. La zona de frenada obviamente tampoco es recta, así que intentar no bloquear y apurar esa zona de frenada va a ser bastante difícil."

Por último, Lawson no cree que los pilotos puedan empujar completamente al límite en Madrid sin sentir las limitaciones de las unidades de potencia de 2026.

"No como Monaco, no. Creo que Monaco es un lugar donde podemos ir a fondo y de hecho no tener limitaciones. Diría que esto no va a ser así, pero creo que definitivamente es un sitio en el que, más que en Monza, probablemente puedes marcar un poco la diferencia."