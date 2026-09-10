Russell admite que Antonelli es el "mejor" en la F1 2026, pero dice que tiene "una respuesta"

George Russell prácticamente ha dado por perdidas sus opciones de ganar el título mundial de Fórmula 1 de 2026, aunque ha encontrado "una respuesta" a por qué este año le ha resultado tan difícil.

El piloto de Mercedes está a 66 puntos de su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli, a falta de 10 carreras, a pesar de haber llegado a la nueva normativa como favorito al título en la pretemporada.

Sin embargo, Russell afirmó en Mónaco, al principio de la temporada y en plena racha de cinco victorias consecutivas de Antonelli, que su estilo de conducción más fluido no se adapta tan bien a los coches de 2026 como el enfoque agresivo del piloto de 20 años.

Por ello, el británico ha dedicado gran parte del año a trabajar en este aspecto; tras el parón veraniego ha mostrado signos de mejora al superar a Antonelli en la clasificación en las tres últimas sesiones, aunque sigue estando por detrás en ritmo de carrera.

Esto quedó patente en Monza el pasado fin de semana, cuando Antonelli adelantó a Russell —que salía segundo— para lograr una victoria espectacular tras partir desde la decimonovena posición, dejando así prácticamente asegurado su primer título.

Al preguntársele si podía explicar por qué Antonelli es más rápido, Russell respondió antes de la carrera de este fin de semana en Madrid: "Tengo una respuesta y estoy trabajando en ello".

George Russell, Mercedes Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Creo que ha habido una gran mejora. Estoy muy satisfecho con ese paso que he dado, ya que considero que cambiar radicalmente el estilo de pilotaje es algo que muchos pilotos pueden lograr.

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"Sin embargo, ser rápido con ese nuevo estilo es otra cuestión; siento que mi rendimiento desde el parón veraniego ha sido bueno: me he clasificado por delante de él en las tres sesiones de clasificación.

"Mi ritmo de carrera ha estado a su altura en estas dos pruebas, algo que no podía decir antes del parón. Así que, como he dicho, estoy realmente contento con esa evolución. Habrá que ver qué nos depara el resto de la temporada".

No obstante, el piloto de 28 años es consciente de cuál será probablemente el desenlace del campeonato, un resultado que pocos habrían pronosticado al inicio de la temporada.

Esto se debe a que Russell ha protagonizado, posiblemente, su mejor temporada hasta la fecha en 2025, sacando el máximo partido al W16 para terminar cuarto, mientras que Antonelli —séptimo clasificado— ha vivido una temporada de debut con muchos altibajos.

"Sin duda necesito algo de suerte y buenas actuaciones", añadió Russell. "No es algo en lo que piense realmente porque, como he dicho, ahora mismo él está rindiendo mejor que yo".

George Russell, Mercedes Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Así que merece liderar el campeonato. Aún queda mucho camino por recorrer, pero todavía no ha tenido un mal fin de semana en cuanto a rendimiento. Está rindiendo a un nivel excepcional.

"Mi rendimiento ha mejorado, pero si quiero ganar este campeonato, necesitaré algo de suerte por el camino.

"Sin embargo, no es en eso en lo que me centro. Me concentro en pilotar más rápido y en encontrar más rendimiento".

Por su parte, Antonelli tampoco está pensando precisamente en el campeonato; considera que su remontada en Italia —donde un cambio de motor le supuso una penalización en la parrilla de salida— demuestra por qué no debe dejarse llevar por las expectativas.

"Ni siquiera sé cuántas carreras quedan. ¿Ocho? ¿Diez? Así que todavía queda mucho camino", comentó Antonelli.

"Realmente no quiero pilotar pensando en el campeonato. Monza demostró que no pilotaba pensando ni preocupándome por el campeonato; simplemente pilotaba para ganar, para dar lo mejor de mí, y esa es la mentalidad.

"Por supuesto, puede que en el futuro surja alguna situación en la que, antes de tomar una decisión concreta, piense en el campeonato.

"Pero lo que quiero evitar es salir a pista —ya sea en entrenamientos libres, en la clasificación o incluso en carrera— pensando o preocupándome por el campeonato. ¡Eso es lo que quiero evitar a toda costa!".